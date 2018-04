Poslanci chtějí, aby vláda pomohla dosáhnout míru v Sýrii. Česko by mohlo nabídnout i armádní experty

Branný a zahraniční výbor Sněmovny dnes na společném jednání vyzvaly vládu, aby se více zasazovala o mírové řešení v Sýrii. Kabinet by podle nich měl také mezinárodnímu společenství nabídnout kapacity české armády pro vyšetřování chemických útoků spáchaných v Sýrii. Novinářům to řekli předsedové obou výborů Jana Černochová (ODS) a Lubomír Zaorálek (ČSSD).

Černochová připomněla, že Česko stále má jako jeden z mála západních států fungující ambasádu v Damašku, která zastupuje i zájmy Evropské unie a Spojených států. "To je skutečně jedinečná příležitost, která dává České republice, politikům exkluzivitu, že by skutečně do tohoto konfliktu mohli významnou měrou v mírový prospěch promlouvat," řekla.

Podle Zaorálka by se Česko mělo snažit o stabilizaci Sýrie, podobné nálety, jako provedly v sobotu USA, Británie a Francie, podle něj samy o sobě situaci nevyřeší. "Česká republika by se měla co nejvíc angažovat v politickém řešení konfliktu, aby se přestalo válčit, aby se přestalo zabíjet a aby se hledala cesta ke stabilizaci Sýrie. Nevystačíme s bombardováním tomahawky," uvedl.

Chemické útoky, na které spojenecký nálet reagoval, ale poslanci podle Zaorálka odsoudili. "Odsuzujeme ty, kteří páchají takové zločiny. V našem usnesení jsme se snažili, aby bylo jasné, aby tito byli potrestáni," řekl.

Poslanci se na výboru také ptali premiéra v demisi Andreje Babiše, ministryně obrany Karly Šlechtové (oba ANO) a zástupců ministerstva zahraničí na bližší informace o náletu v Sýrii. "Otázky směřovaly k tomu, zda jsme to věděli a co konkrétně proběhlo," uvedla Šlechtová. Podrobnosti nyní nechtěla prozrazovat, podle ní jde o utajované informace. Až bude mít ministerstvo obrany konečnou zprávu o záležitosti opřenou o poznatky od tajných služeb i od spojenců, je Šlechtová připravena ji zveřejnit.

Černochová a Zaorálek se také vrátili k rozporným vyjádřením, která o náletu v Sýrii postupně vydal premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Podle nich je to důsledek skutečnosti, že Česko stále nemá plnohodnotnou vládu a hnutí ANO vyjednává s více partnery o jejím vytvoření. "Můj výklad té opatrnosti je to, aby si nikoho nenaštvali. Aby si nenaštvali ani komunisty, ani SPD a měli manévrovací prostor pro sestavení vlády co nejširší," řekla Černochová.