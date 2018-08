Poslanci chtěli na neschválenou cestu do Číny. Po kritice od ní dávají ruce pryč, nejspíš nikam nepojedou

Neoficiální cesta skupiny poslanců do Číny, na kterou měli odjet na konci srpna, se s nejvyšší pravděpodobností neuskuteční. Většina poslanců účast odřekla, momentálně by v delegaci zbyli jen tři poslanci. ČTK to řekl poslanec ČSSD Jan Birke, který měl být vedoucím delegace. "Je to nedůstojné vůči hostiteli," řekl. O záměru poslanců vycestovat do Číny informovaly čtvrteční Hospodářské noviny.