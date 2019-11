Premiér oprášil starý recept sociální demokracie: návrat páteřní sítě nemocnic | info.cz

Premiér Andrej Babiš zdánlivě oživuje vizi zdravotnictví z dob premiéra Jiřího Paroubka. Na konferenci Zdravotnictví 2020 řekl, že by rád viděl nemocnice v rukou krajů a státu, určitě ne měst. Páteřní struktura špitálů se podle něj zkrátka musí v Česku změnit. Vrátíme se tedy o patnáct let zpět? A jak stát nemocnice vezmeme z rukou soukromých vlastníků?

Když v roce 2005 představila sociální demokracie v čele s tandemem Rath-Paroubek (tedy brzký ministr zdravotnictví a předsedy nejsilnější levicové strany) vizi státní páteřní sítě neziskových nemocnic, pravicová opozice byla zlobou bez sebe. Byla to totiž také doba, kdy podnikatel Tomáš Chrenek, potažmo jeho síť Agel, uzavírala dvacetileté smlouvy o pronájmu důležitých nemocnic a poliklinik na Moravě i v Česku s opcí na další léta a pravice právě v soukromých rukou viděla recept na dobré a prosperující zdravotnictví.

„Tento zákon nic nezestátňuje,“ uklidňoval tehdy kritiky komunistický poslanec a spoluautor zákona Vojtěch Filip. „Chcete udělat ze zdravotnictví kšeft,“ napadl pravicové senátory, kteří zákon odmítli. Nakonec sice vešel v platnost, ale vzhledem k tomu, že nemocnice se měly do páteřní sítě nahlásit dobrovolně, vlastně nikdy nezačal fungovat a patří k takzvaným mrtvým a nikdy nenaplněným normám. K pomníčkům v legislativě, chcete-li.

Nová doba, staré pořádky?

Agelu jeho skoro čtvrt století staré smlouvy ještě zdaleka nekončí, ale nápad na státní síť nemocnic je znovu na scéně. Kupodivu z úst premiéra Andreje Babiše. Ten v Praze na konferenci Zdravotnictví 2020 řekl: „Navštěvujeme s panem ministrem (zdravotnictví Adamem Vojtěchem – pozn. redakce) všechny kraje a nemocnice. Ty, jež mají města, i ty ve vlastnictví státu. Pomohli jsme nemocnici v Rumburku, kterou převezme kraj, totéž v Litoměřicích, taky jsme pomohli Jeseníku a dalším. Doufám, že se z toho mnozí poučí a já bych to viděl tak, že by nemocnice měl vlastnit kraj a stát, protože mnohé jsou dnes v katastrofálním stavu.“

Podle premiéra by se tak měla zcela změnit vlastnická struktura nemocnic a to směrem pod křídlo krajů a státu, protože města nemají na jejich udržení peníze.

Nedodal, zda by nemocnice měly přecházet také do rukou soukromých podnikatelů. Vzhledem k tomu, že byznysmen Chrenek má například na železniční polikliniku v Praze opci po dvacetiletém pronájmu na dalších deset let, tak se jako správný podnikatel sotva vzdá toho, co generuje peníze. Sotva si nechá své pronájmy zestátnit. Připomeňme v této souvislosti také skutečnost, že sám Andrej Babiš je skrze svěřenský fond spojený s holdingem Hartenberg a tedy značnou částí poliklinik na umělé oplodnění.

Páteřní síť nemocnic na péči o pacienty nic nezmění

Andrej Babiš podle zdravotnických odborníků přítomných na zmíněné konferenci skutečně mířil k něčemu, jako je páteřní síť zdravotnictví. Ovšem vytvořit dnes něco takového už není možné. Rozhodně ne v tom duchu, jak to kdysi chtěla sociální demokracie: že státní páteřní síť bude mít zajištěny smlouvy s pojišťovnami a u těch ostatních se uvidí. Dnes je tu až příliš mnoho silných hráčů z řad soukromých majitelů nebo pronajímatelů, kteří by si nic takového nenechali líbit.

Řada z klíčových nemocnic je v soukromých rukou, další města ty své spravují skutečně dobře a není důvod, proč by tomu tak nemělo být nadále. A pokud si někdo činí zálusk na ty ostatní, pak je na místě to na rovinu říct. Zestátnění soukromých klinik se tak zcela jistě nechystá. Spíš jde o zajímavý signál městům, které ještě drží své nemocnice nad vodou. A daří se jim to.