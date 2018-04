Prezidentská kampaň v číslech: nejvíc stála Drahoše, Topolánek dal miliony ze svého

Prezidentská volební kampaň Mirka Topolánka stála asi 18,1 milionu korun. Sám Topolánek do ní investoval 7,4 milionu korun. Kandidatura finalisty prezidentské volby Jiřího Drahoše na post hlavy státu stála jeho sponzory téměř 50 milionů korun. Vyplývá to ze zpráv o financování volební kampaně, které kandidáti poskytli Úřadu pro dohled nad financováním politických stran. Část uchazečů o Hrad zatím svou povinnost nesplnila, čas mají do pondělní půlnoci.