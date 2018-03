Případ brutálního utýrání malé holčičky. Teta-pěstounka dostala devět let

Krajský soud v Plzni dnes odsoudil k devíti letům ve věznici s ostrahou 25letou pěstounku z Rokycan. Podle verdiktu žena loni od začátku srpna týrala dvouleté svěřené děvče. Vše vyvrcholilo 5. října, v den druhých narozenin dítěte. Žena ho podle spisu nejméně třikrát udeřila po hlavě koženým páskem s kovovou přezkou a třásla s ním. Když začalo být apatické, polévala ho vodou, aby se probralo. Děvčátko utrpělo těžké poranění hlavy, otok mozku a krvácení do mozku, na které po čtyřech dnech v nemocnici zemřelo. Za týrání svěřené osoby a těžké ublížení na zdraví hrozilo pěstounce až 16 let vězení.

Státní zástupce navrhoval trest osm až deset let a obhájce požadoval, aby s ohledem na nízký intelekt a vyspělost ženy byl trest spíše výchovný, pod hranicí sazby.

Obhájce argumentoval zejména tím, že IQ klientky se podle znalců pohybuje kolem 70, což je na úrovni asi 12letého dítěte. "Stát připustil, aby osoba na hraně mentální retardace vychovávala děti. Klientka sama přiznala, že si uvědomovala, že na to nestačí, okolí ji ale nevyslyšelo. Dostala se do pasti" řekl obhájce.

I státní zástupce v závěrečné řeči připustil, že žena zřejmě nejednala s cílem dítě zabít, ale jednala nedbale. I při svém intelektu si musela uvědomit, že může tak malému dítěti těžce ublížit. Uvedl, že podle znalců mohlo k tragickým následkům vést již jen zmíněné silné třesení dítětem. "I když to samotné zřejmě nebylo projevem týrání," řekl žalobce. Žena se třesením snažila probrat dítě, které začalo být po předchozích ranách apatické.

Manželský pár z Rokycan, který se potýkal s exekucemi a insolvencí, dostal do pěstounské péče loni v červenci dvě neteře, dcery mužovy sestry. Děvčátkům bylo v té době půl roku a necelé dva roky. Týráno bylo starší dítě, mladší ne. Mužova sestra má s několika muži sedm dětí, o žádné se nestará, všechny jsou u různých pěstounů.

Podle znalců, kteří zkoumali duševní stav obžalované pěstounky, má žena smíšenou poruchu osobnosti, hluboce podprůměrný intelekt na hranici mentální retardace a není se svou strukturou osobnosti vhodnou pěstounkou. Znalci u ní zjistili emoční nestabilitu, špatné sebeovládání, sklony k afektivnímu jednání a agresi či velmi sníženou frustrační toleranci, tedy míru odolnosti. V případě příbuzenského pěstounství ale žádné metodiky neukládají povinnost, dělat pěstounům psychotesty jako v případě nepříbuzenského pěstounství.

Praxe sociálně právní péče je taková, že se dbá na to, aby děti, které nemohou být s rodiči, mohly být umístěny alespoň v širším rodinném kruhu. Psychický stav příbuzenských pěstounů se nemusí prozkoumávat. Samotný podprůměrný intelekt k výchově dětí stačí, uvedla u soudu psycholožka Karolína Malá.

Pěstounka u soudu o loňských událostech nevypovídala. "Ta věc, co se stala, je neomluvitelná, kdybych to mohla nějak odčinit, udělala bych to. Ale to se asi odčinit nedá," řekla pouze při otevření případu. U výslechu na policii ale vypověděla, jak ji rozzlobilo, když se jí rozbil mixér na přípravu jídla. Popsala také, jak dítě za neposlušnost, pláč nebo odmítání jídla fackovala, strkala i kousala.