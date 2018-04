Případ Michalákové a jejích synů: Hodonínský soud potřetí zastavil řízení

Loni v září odvolací soud konstatoval, že "českým dětem nemůže být v České republice odepřena soudní ochrana s odkazem na cizí rozhodnutí, která neprošla testem předpokladů pro uznání rozhodnutí a která nebyla z tohoto pohledu řádně přezkoumána". Nepřijatelný je podle odvolacího soudu opačný názor, který by vedl k závěru, že český soud může "odmítnout svoji pravomoc (také) na základě cizího rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se základními hodnotami a principy, na kterých je právní řád České republiky založen".

Podle Chalánkové odvolací soud vlastně řekl, že případy českých dětí patří k českým soudům. Soudkyně hodonínského soudu tak podle ní nerespektovala rozhodnutí soudu vyšší instance. "Opakovaně ignoruje postoj Krajského soudu, který dal jasný podnět k tomu, aby se v případu konečně začalo rozhodovat. Eva Michaláková chce v řízení před českými soudy pokračovat. Dnes už to nedělá jen kvůli sobě a svým synům, ale také kvůli dalším rodinám, které v zahraničí přijdou o své děti," uvedla Chalánková.

Právníci Michalákové se obrátili na hodonínský soud kvůli upravení péče o děti po rozvodu rodičů před čtyřmi lety. Michaláková žádala o svěření synů do své péče. Soud ale poprvé v prosinci 2015 řízení zastavil s poukazem na to, že se záležitost řeší v Norsku. Právníci Michalákové poukázali na to, že i když chlapci i matka bydlí v Norsku, mají české občanství. Krajský soud o půl roku později usnesení okresního soudu zrušil a soud v Hodoníně se případem zabýval znovu. Řízení podruhé zastavil loni v červnu.

Norská sociální služba odebrala rodičům v současnosti třináctiletého Denise a devítiletého Davida na jaře 2011, a to kvůli podezření ze zneužívání, zanedbávání a týrání. To se nepotvrdilo, soud ale považoval zjištění za závažná a děti nechal u pěstounů. Hoši vyrůstají odděleně ve dvou rodinách. Před třemi lety norské úřady zbavily Michalákovou rodičovských práv k oběma synům, otci práva ponechaly. Matka s následnými odvoláními neuspěla. Loni v létě se obrátila se stížností na Norsko na Evropský soud pro lidská práva.

Právníci a zastánci Michalákové mluví o tom, že žena o rodičovská práva v Norsku přišla proto, že o případu informovala ve sdělovacích prostředcích. Český rozhlas ale už dřív citoval z rozsudku norského krajského soudu, podle něhož matka využívala média na úkor soukromí svých synů. Norské úřady se k případu nevyjadřují. Podle některých médií a expertů tak není možné udělat si jasný názor jen podle stanoviska jedné strany. Norské velvyslanectví už dřív na svém webu napsalo, že norské instituce kvůli povinnosti mlčenlivosti a s ohledem na ochranu soukromí chlapců nemohou "reagovat na nesprávná tvrzení" a média nemusí věc představovat "na základě všech relevantních informací".