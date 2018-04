Prskavce zprostili obžaloby. Bývalý velitel Hradní stráže nezneužíval cestovní náhrady, rozhodl soud

Soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 6 dnes zprostila obžaloby bývalého velitele Hradní stráže Petra Prskavce, který byl trestně stíhán kvůli špatnému čerpání náhrad nákladů na dopravu do zaměstnání. Státní zástupce, který navrhoval pro Prskavce trest 50.000 korun, se proti rozhodnutí na místě odvolal. Prskavec podle spisu ve formulářích na náhradu nákladů na dopravu do zaměstnání vykazoval cesty do místa bydliště v Oseku u Strakonic, i když zůstával v Přezleticích u Prahy.