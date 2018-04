Průzkum: ČSSD a ODS přetahují voliče Babišovi. Okamura padá, oslabili i komunisté

Jednou z možných variant, které zaznívají po krachu jednání hnutí ANO a ČSSD o vládě, jsou předčasné volby. Podle průzkumu TNS Kantar pro Českou televizi by je suverénně vyhrálo hnutí ANO před ODS a Piráty. Od voleb oslabili komunisté i hnutí SPD, ANO ztratilo za poslední měsíc 3,5 procenta. TOP 09 by se do Sněmovny vůbec nedostala.

Hnutí ANO by podle březnového průzkumu TNS Kantar získalo 29,5 procenta voličských hlasů, tedy prakticky totožně jako v podzimních parlamentních volbách. TNS Kantar nicméně poukazuje na to, že hnutí ANO vůbec poprvé po volbách klesla podpora. Až do února mu rostla, v březnu ztratilo hnutí ANO 3,5 procentního bodu.

Na druhém místě skončila v průzkumu ODS, následovaná Piráty. Obě strany si dle šetření TNS Kantar oproti volbám polepšily (viz. tabulka níže). Mírně vzrostla podpora i čtvrté ČSSD - na 8,5 procenta.

Propadu voličské přízně naopak čelí hnutí SPD, které by nyní dostalo 7,5 procenta hlasů, což je o tři procenta méně než v podzimních volbách. Komunisty by volilo 6,5 procenta lidí.

„Dvě strany, kterým v tuto chvíli dál rostou preference, jsou ODS a ČSSD. Obě čerpají voliče především od hnutí ANO, které od února oslabilo o tři procentní body. ČSSD si tak bere zpět některé voliče, které dříve ztratila, a zřejmě se dostává z nejhorší krize. Naopak v poklesu pokračuje SPD, jejíž preference se zastavily kolem 7,5 procentního bodu. Je možné, že strana vyčerpala všechna svá klíčová témata a bude si muset hledat nová, aby si aspoň tyto preference udržela i nadále,“ uvedl analytik agentury Kantar TNS Pavel Rnocha.

Do sněmovny by nyní dostaly ještě STAN (6 procent) a KDU-ČSL (5 procent). Těsně pod pětiprocentní hranicí by zůstala TOP 09. Volilo by ji jen 4,5 procenta lidí.

Průzkum probíhal mezi 10. a 29. 3., tedy ještě před krachem jednání hnutí ANO a ČSSD o vládě. Zúčastnilo se ho 847 respondentů.

Výsledky volebních modelů TNS Kantar ve srovnání s výsledkem voleb z října 2017:

Strana/hnutí Model březen 2018 Model únor 2018 Volby 2017 ANO 29,5 33,0 29,6 ODS 14,0 12,0 11,3 Piráti 13,5 12,5 10,8 ČSSD 8,5 7,5 7,3 SPD 7,5 8,5 10,6 KSČM 6,5 6,5 7,8 Starostové 6,0 4,5 5,2 KDU-ČSL 5,0 5,0 5,8 TOP 09 4,5 4,5 5,3

Zdroj: Česká televize; Český statistický úřad