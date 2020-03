První tři Češi se vyléčili z nákazy koronavirem. Nejsou nebezpeční, můžou zpět do života, říká primář | info.cz

Trojice pacientů si na výsledky testů počkala doma, kde byli v izolaci. „Teď je pustíme do běžného života, byť omezeného těmi celostátními opatřeními, ale budou moct třeba začít chodit do práce a budou moct žít normálnějším životem než to měli doteď,“ uvedl ve vysílání Radia Z Primář infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Pavel Dlouhý.

„Nejsou nijak nebezpeční a nečekáme, že by se to mělo nějak komplikovat,“ doplnil Dlouhý.

Česko má k pondělnímu večeru 344 potvrzených případů nákazy koronavirem. 46 z nich přibylo od rána. Provedeno bylo celkem přes 5000 testů. V zemi nadále platí omezení volného pohybu lidí s výjimkami, jak je v neděli schválila a vyhlásila vláda.