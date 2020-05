Pusťte běžce na start! Závody mají pozitivní dopady na lidské zdraví, vyzývají lékaři | info.cz

V Česku vznikla iniciativa Za zdravé Česko, která sdružuje zejména organizátory nejrůznějších amatérských závodů. Jejich akcí se každý rok účastní více než 1,2 milionů sportovců všech věkových kategorií, podporu mají i od některých lékařských kapacit. Ty mimo jiné tvrdí, že závody motivují lidi k pohybu, což má výrazně pozitivní účinky na jejich zdraví. Dnes by se zástupci iniciativy měli setkat s epidemiologem Romanem Prymulou. INFO.CZ vám přináší rozhovor s organizátorem oblíbených závodů Běhej Lesy Petrem Leškem.

Jak by mohl vypadat běžecký závod, aby nikoho neohrozil?

Mezi klíčová opatření patří postupný start závodníků v omezených vlnách a oddělený start a cíl. V zázemí závodu a na trati se tak vždy potká jen omezená skupina běžců. Připravíme hodinové startovací bloky, čímž můžeme velmi dobře regulovat počet lidí na jednom místě. Každý účastník dorazí na předem stanovené časové rozmezí a po doběhnutí odjíždí domů. Vyhlašování výsledků uděláme online. Máme také připravenou celou řadu hygienických opatření – dezinfekce na všech klíčových místech, omezení doprovodu závodníka, cashless platba, apod.

Konzultovali jste případně pořádání s odborníky?

Od začátku jsme ve spojení s lékařskými kapacitami. Vše konzultujeme například s panem profesorem Pirkem a nebo panem doktorem Šmuclerem a dalšími. V týdnu máme příslib ke schůzce s panem profesorem Prymulou, kterou v této věci považujeme za zásadní.

Závody přináší určitý zisk nejen vám, ale často i místům, kde se konají. Máte to nějak spočítané?

Na organizování závodů je napojeno velké množství dodavatelů – například chipová a výsledková technologie, veškerá produkce (startovní čísla, medaile atd.), poskytovatelé stanů, ozvučení, první pomoc a mnoho dalších. V našem případě se náklady na tyto služby pohybují v řádech vysokých statisíců na jeden závod. Do toho samozřejmě nepočítám ubytování, občerstvení a vše co si na místě nakoupí závodníci. To je další velký ekonomický přínos pro danou lokalitu.

Závody jsou pro mě osobně motivace, abych trénoval. Jinak se nedonutím. Myslíte si, že to tak má velká část lidí?

Jednoznačně. Z výzkumu, který realizujeme s renomovanou společností KANTAR opakovaně od roku 2011 vyplývá, že jedním z TOP 3 důvodů účasti je právě motivace k pravidelnému tréninku a přípravě. Je tedy jasné, že závody pro širokou veřejnost jsou pro aktivní sportovce velmi prospěšné z hlediska posilování jejich kondice a imunity - a čím víc jich bude, tím zdravější bude naše společnost.