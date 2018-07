Ředitel NCOZ Michal Mazánek dnes končí. Nahradí ho Jiří Mazánek

Novým ředitelem Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) se stane dosavadní ředitel jedné ze sekcí centrály Jiří Mazánek. V tiskové zprávě to dnes uvedl mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán. Ředitel Michal Mazánek dnes končí. Do nabídkového řízení na uvolněné místo se přihlásili dva uchazeči, vedle Jiřího Mazánka to byl náměstek NCOZ Milan Komárek.