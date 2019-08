Rekordní výsledky obchodování na komoditní burze naznačují, kam míří ekonomika | info.cz

Ta zpráva vypadá nenápadně a snadno zapadne, přesto hodně říká o blízké budoucnosti českého zdravotnictví i ekonomiky celkově: Českomoravská komoditní burza letos jen za první pololetí zobchodovala rekordních 5,5 milionu MWh energií, více než za tři čtvrtletí loňského roku. A nakupovat se tu už naučily i nemocnice. Ty největší státem řízené to mají už několik let povinné, ale pro menší špitály bylo dosud výhodnější nakupovat energie jinak. Teď i ony obrací a firmy i nemocnice nakupují s co nejdelší možnou dobou fixace cen – na dva roky. Což je obvykle signál, že firmy začínají šetřit.

Nemocnicím hodně dlouho trvalo, než se na komoditní burze naučily nakupovat. Legislativa je k tomu nutila postupně od roku 2012; těm největším, které řídí ministerstvo zdravotnictví, to stát nařídil kvůli transparentnosti. Právě proto, že měly léta dohodnuté vztahy s dodavateli a mnohým vyhovovalo na nich nic neměnit. Například Fakultní nemocnice Motol si ústy svého ředitele Miloslava Ludvíka ještě v roce 2014 stěžovala, že energie má poté, co musí využívat transparentní cesty, mnohem dražší.

Jistě: do té doby se tak energeticky náročný podnik, jako je největší špitál v zemi, dokázal dohodnout na ceně s dodavatelem jaksi bokem. A podobně to uměly vyboxovat i další velké nemocnice, takže komoditní burzu odmítaly. Navíc – na rozdíl od elektronických tržišť, která jsou bezplatná a existují už léta, na komoditní burze firmy musí platit poplatek z transakce. Ale ministerstvo zdravotnictví si nakonec vybralo právě burzu Kladno pro centrální nákupy.

Letos hlásí energetický trh Českomoravské komoditní burzy Kladno rekordní objem zobchodovaných energií. „Pololetní bilance obchodování předčila všechny dosavadní výsledky. Za prvních šest měsíců bylo uzavřeno 4337 kontraktů na dodávku 5,482 milionu megawatthodin (MWh) elektřiny a zemního plynu v hodnotě 4,960 miliardy korun, což je více než za tři čtvrtletí loňského roku,“ uvádí mluvčí burzy Martin Soukup.

„V porovnání se stejným obdobím loňského roku stoupla pololetní bilance v megawatthodinách trojnásobně. Zaznamenali jsme také nárůst dvouletých kontraktů. Významná část odběratelů se po dramatickém růstu cen v loňském druhém pololetí rozhodla nakoupit za letošní nižší ceny, někteří i na delší období,“ dodává mluvčí. A nejde jen o elektřinu, totéž se týká i plynu a dalších komodit.

Firmy se začínají bát propadu

Je to logické: jsme na vrcholu hospodářského cyklu. A i nemocnice přemýšlejí, co bude, až nastanou hubenější časy. A že už přicházejí, je zřejmé. V letošním roce dostali zdravotníci přidáno rekordních patnáct procent, na příští rok ministr avizoval pouhá tři procenta.

I proto je tak zajímavé, že většina obchodů na komoditní burze se týká právě nemocnic, a to těch soukromých, krajských a městských. Letošní uzavřený byznys si daly většinou na dobu s fixací ceny dva roky. Je to jasný signál, že se dalších let bojí.

Jen pro představu, o jaký byznys jde: ministerstvo zdravotnictví pro sebe a všechny přímo řízené nemocnice a organizace, což nejsou jen fakultní nemocnice a další ústavy, ale třeba i hygienické stanice, potřebuje ročně bezmála 300 tisíc MWh elektřiny. Nemocnic, které jsou přímo řízené, je přitom jen čtrnáct, a těch, které patří krajům, městům, soukromým majitelům, církvím či dalším subjektům, je dalších 170.

„Od roku 2012, kdy byl zahájen sdružený nákup energií, až do roku 2018, ministerstvo zdravotnictví ušetřilo na energiích přes půl miliardy korun. Díky centrálnímu nákupu také přímo řízeným organizacím odpadly významné administrativní náklady v souvislosti s výběrovými řízeními, které si nemusí již sami realizovat,“ píše ministr Adam Vojtěch ve zprávě za loňský rok, když odůvodňoval, proč ministerstvo zvolilo pro centrální nákupy právě burzu Kladno.

Už kvůli demografickému vývoji, kdy stále více lidí potřebuje zdravotní péči, je dobré začít šetřit a rekordní výsledky obchodování na Českomoravské komoditní burze s dlouhou délkou fixace napovídají, že firmy si to uvědomují. Právě u nemocnic to platí dvojnásob, protože do let, kdy vznikají diagnózy, přicházejí lidé z nejvíce početné skupiny daní platícího obyvatelstva: čtyřicátníci.