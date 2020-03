Respirátory pro fakultní nemocnice nedorazily. Muselo pomoct vnitro a zásilka z Číny | info.cz

„Ano, je to tak. Zůstaly nám tam viset kamiony, ale není to proto, že by je země zadržela a chtěla si ochranné pomůcky ponechat pro sebe. Souvisí to právě s epidemiologickou situací koronaviru v Rotterdamu a se lhůtami, které nemůžeme obejít. Intenzivně to řešíme, ale nebojím se, že by kamiony nedocestovaly i s nákladem k nám. Spíš jde o to, jak brzy to bude,“ řekl INFO.CZ koordinátor centrálních nákupů ochranných pomůcek na Ministerstvu zdravotnictví Miroslav Doležal.

Problém je, že ministerstvo zdravotnictví si vzalo při nákupech na starosti fakultní nemocnice a jejich zásobování zdravotnickým materiálem. Ministerstvo vnitra, v jehož čele stojí předseda ČSSD Jan Hamáček, zase řeší zásobování krajů a dalších provozů. Jeho zásilka z Číny, kde bylo mimo jiné 1,4 milionu respirátorů dnes dorazila na ruzyňské letiště a vnitro nakonec poslalo 100 tisíc z těchto respirátorů fakultním nemocnicím.

Zásilky z Číny momentálně drží české zdravotnictví nad vodou a tato situace zřejmě potrvá několik týdnů. Ochranné pomůcky by do republiky měl přepravovat tzv. letecký most v podobě několika velkokapacitních strojů, které budou průběžně přivážet stovky tun materiálu.