Rozlučte se s matrikou na malém městě. Vnitro jich kvůli úsporám zavře zhruba třetinu

Ministerstvo vnitra plánuje, že do konce roku skončí více než 400 matrik většinou v nejmenších obcích. Ministerstvo to oznámilo krajům, zavřela by se tak přibližně třetina těchto úřadů v zemi. Stát by měl ušetřit zhruba 150 milionů korun. O zrušení rozhodne ministr vnitra. Napsaly to dnes Hospodářské noviny (HN). Plán se podle deníku nelíbí starostům.