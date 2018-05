Rozpolcená ČSSD: Vláda s ANO? Je to tak „půl na půl“. Co všechno sociálním demokratům vadí?

Sociální demokraty v krajích dělí názor na případný vstup ČSSD do vlády s hnutím ANO. Některým kritikům vadí předseda ANO, trestně stíhaný premiér v demisi Andrej Babiš. Části odpůrců se nelíbí ani to, že by se případný menšinový kabinet opíral o KSČM. Zastánci vládního angažmá ČSSD zase říkají, že strana prosadí své návrhy spíše z vládní úrovně než z opozice. Varují také před vládní účastí hnutí SPD Tomia Okamury. Vyplynulo to z dnešní ankety ČTK.

O tom, zda ČSSD do vlády s ANO vstoupí, nebo ne, rozhodnou straníci v referendu. Vyhlásí je odpoledne předsednictvo sociálních demokratů. Výsledek hlasování by měl být oznámen 8. června.

„V rámci možností jsou podmínky pro ČSSD vyjednány dobře, ale ani sebelepší podmínky nevyváží riziko toho, že ČSSD bude plnit roli užitečného idiota, který pomohl hnutí ANO a KSČM a sám se znemožnil,“ uvedl brněnský předseda ČSSD Oliver Pospíšil. Naopak podle bývalého jihomoravského hejtmana Michala Haška je účast ČSSD ve vládě poslední a jedinou příležitostí, jak „strana může utéct hrobníkovi z lopaty“. „I když je to svého druhu smlouva s ďáblem,“ soudí.

Předseda ČSSD v Karlovarském kraji Tomáš Svoboda si výsledky referenda netroufá odhadnout. Osobně by ale byl pro to, aby strana do vlády vstoupila. „Je samozřejmě snazší prosadit programové věci, pokud je strana ve vládě,“ řekl.

Moravskoslezský předseda ČSSD Tomáš Hanzel a ostravský místopředseda Adam Rykala předpokládají, že výsledek referenda bude spíše kladný. Shodli na tom, že vyjednávací tým dosáhl maxima možného. „Nejvíce nás těší, že hnutí ANO muselo přistoupit na zrušení neproplácení nemocenských dávek v prvních třech dnech nemoci,“ uvedl Rykala. Podle olomouckého krajského předsedy ČSSD Jiřího Zemánka druhé vyjednávání o vládě už splnilo základní předpoklady možnosti vstupu ČSSD do dvojkoalice. Podpora komunistů je podle něho jediným možným řešením.

Rozpačitá je z návrhu koaliční smlouvy sociální demokracie v Ústeckém kraji. Krajský předseda Miroslav Andrt poukázal na nejasné formulace týkající se případů odsouzení některého z ministrů. „Pokud koaliční smlouva přestane platit, nejde udělat ani demise našich ministrů a následný krok ministrů koaličního partnera,“ podotkl.

U předsedy pardubické ČSSD Leoše Maliny převažuje názor, že by strana do vlády jít neměla. „Je to i mínění většiny členské základny v Pardubicích. Odhaduji, že venkov to odmítne, nevím, jak se zachová Praha,“ uvedl. Podle něj ČSSD v předchozí vládě svůj program obtížně prosazovala a Babiš si přisvojil její zásluhy. Spíše odmítavý postoj ke koalici s ANO má také sociálnědemokratický místostarosta Chrudimi Miroslav Tejkl. Vadí mu mimo jiné to, že dohodnuté podmínky vládní spolupráce nejsou vymahatelné. „Moje soukromá prognóza je, že odmítavé stanovisko u členů mírně převažuje,“ řekl. Naopak radní Pardubického kraje Bohumil Bernášek by proti vzniku koalice nebyl. „Prosadit věci z volebního programu jde určitě lépe, když se strana účastní řízení státu, než když je v opozici,“ podotkl.

Krajské vedení ČSSD na Vysočině věří, že straníci v regionu vznik vlády podpoří, ač řada členů podle tamního předsedy Petra Krčála nesouhlasí s tím, že se menšinová vláda bude muset spoléhat na podporu komunistů.

Člen vedení ČSSD na jihu Čech a poslanec Ondřej Veselý soudí, že pokud sociální demokracie do kabinetu vstoupí, někteří straníci v Jihočeském kraji budou zvažovat, zda budou za ČSSD kandidovat v podzimních komunálních volbách. „Ví se o mně, že jsem proti koalici s ANO, proto se na mě obrací většinou členové se stejným názorem. Ale také vím, že prakticky celý krajský výkonný výbor podporuje vstup do koalice,“ řekl.

Pro společnou vládu ANO je člen ústředního výboru ČSSD a okresní místopředseda pro Liberecko Milan Šír. „Vnímám to tak, že je určitě lepší, když se budeme podílet na vládě v tomto státě, než kdyby upadla vláda do rukou třeba SPD,“ zdůraznil.

„Pokud by proběhlo referendum dnes, tak by pro vstup do vlády nebylo. Je to můj soukromý pocit z rozhovorů s některými členy ČSSD,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán. Šéf krajských sociálních demokratů Jan Birke poukazuje na to, že členská základna je rozdělena. „Ani nevím, která polovina je větší,“ poznamenal. O rozdělení sociálních demokratů „tak půl na půl“ mluví i předseda ČSSD ve Zlínském kraji Lubomír Vaculín. Soudí ale, že straníci vstup do vlády nakonec schválí.