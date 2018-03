Rusové se ozvali až po jeho zadržení a kvůli „banalitě“. Pelikán vysvětlil, proč vydal Nikulina do USA

V USA je Jevgenij Nikulin stíhán pro závažnou trestnou činnost, proto se ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) rozhodl údajného hackera vydat právě do této země. Čin, pro který žádalo Nikulina Rusko, označil ministr za bagatelní. Řekl to dnes ČTK. Do USA Nikulin odletěl v noci na dnešek, uvedla na twitteru mluvčí ministerstva spravedlnosti Tereza Schejbalová.