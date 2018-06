Sázka na vodík. Možná jde o palivo budoucnosti, v Česku vzniknou čerpací stanice za stovky milionů

Jeho slova potvrzuje české zastoupení japonské automobilky Toyota. „Ve chvíli, kdy zde bude vybudovaná infrastruktura, tak pro nás bude mít smysl začít v Česku automobily s vodíkovým pohonem nabízet,“ říká pro INFO.CZ tisková mluvčí českého zastoupení Toyoty Jitka Kořánová. „Pokud by se podařilo do konce příštího roku vybudovat šest čerpacích stanic, tak už by to pro nás bylo atraktivní.“

Prozatím je situace ohledně vodíkové infrastruktury v Česku tristní. Například při srovnání s Německem je to podobně, jako když se David postaví vedle Goliáše. Česko má zatím jedinou neveřejnou vodíkovou stanici, u západních sousedů jich mají na padesát. Jenže tento nepoměr by se měl v příštích letech začít měnit.

V současné době totiž probíhá aktualizace tři roky starého Národního akčního plánu čisté mobility (NAK), v níž by na využití této technologie měl být kladen mnohem větší důraz, řekl na konferenci o vodíkových technologiích Hydrogen Days náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž.

Podle Smrže by tak již do konce příštího roku v Česku mohlo být pět až šest čerpacích stanic na vodík, jejichž současná absence je hlavní překážkou rozšíření mobility založené na vodíku v České republice.

Ministerstvo dopravy rozvoj vodíkových čerpacích stanic podpoří minimálně 200 miliony korun, které půjdou z Operačního programu doprava. „Na oblast vodíkových stanic je vyčleněno 200 milionů korun, přičemž 1. výzva vyhlášená koncem května má alokaci 150 milionů," říká pro INFO.CZ Lenka Rezková z tiskového odboru Ministerstva dopravy. „Předpokládáme, že by takto mohlo být celkem podpořeno 7 až 8 vodíkových stanic z toho 4 či 5 v 1. výzvě.“ Náměstek ministra dopravy Luděk Sosna dodal, že jeho rezort počítá se vznikem až dvanácti stanic k roku 2025.

Státní podpora vodíkového pohonu by se ale neměla omezovat jen na vybudování infrastruktury. „Výhledově počítáme i se zavedením dotací na pořízení vodíkového automobilu, podobně, jako je to nyní s dotacemi na elektromobil,“ doplnil Smrž.

Aktuálně se o veřejné peníze na výstavbu vodíkových čerpacích pump uchází například společnost Unipetrol, která chce vybudovat dvě vodíkové stanice na pumpách Benziny v Litvínově a na pražském Barrandově.

„Už máme zpracované studie proveditelnosti pro konkrétní lokality. Projekt je však zatím ve stádiu získávání potřebných povolení, takže zatím nemůžeme sdělit přesný termín stavby, ani výši předpokládané investice,“ řekl pro INFO.CZ Jiří Hájek, ředitel úseku vývoje a inovací ze společnosti Unipetrol. Národní akční plán nicméně odhaduje, že cena vybudování jedné vodíkové stanice se pohybuje okolo milionu eur, za sto milionů korun by tak šly vybudovat přibližně čtyři.

Vznik vodíkové infrastruktury je nutný k tomu, aby se v Česku dostaly do distribuce vodíkové automobily. „Máme dohodu s producenty a importéry, že ihned, jak bude hotová infrastruktura, tak začnou na český trh uvádět své vodíkové automobily,“ říká náměstek Smrž.

Jeho slova potvrzuje například české zastoupení japonské automobilky Toyota. „Ve chvíli, kdy zde bude vybudovaná infrastruktura, tak pro nás bude mít smysl začít v Česku automobily s vodíkovým pohonem nabízet,“ říká pro INFO.CZ tisková mluvčí českého zastoupení Toyoty Jitka Kořánová. „Pokud by se podařilo do konce příštího roku vybudovat šest čerpacích stanic, tak už by to pro nás bylo atraktivní.“

Právě Toyota na celosvětový nástup vodíkové technologie velmi sází. Zatímco loni prodala tři tisíce vozů na vodíkový pohon, pro rok 2020 počítá s celosvětovými prodeji vozů s touto technologií na úrovni 30 tisíc vozů.

„Zásadní výhodou vodíkových vozidel v porovnání s vozidly na elektrický pohon, je velký dojezd a krátká doba tankování, která je stejná jako u klasických paliv,“ avizuje výhody vodíkových automobilů Národní akční plán mobility. „Současným problémem je však velmi nedostatečná infrastruktura a vysoká cena vodíkových vozidel.“

Vodík jako možné palivo pro automobily budoucnosti vidí například i partner poradenské společnosti EY pro automobilový sektor Petr Knap. „Jestli se podaří dosáhnout ještě dalšího posunu při vývoji, tak nevidím důvod, proč by vodík nemohl být palivem pro budoucnosti,“ řekl Knap v dřívějším rozhovoru pro INFO.CZ.