Šéf komunistů Babišovi proškrtal seznam možných ministrů. Ve sporu o Pocheho se čeká na Zemana

Babiš podle Filipa řekl, že před schůzkou prezidenta s Pochem nebude o jménech ministrů mluvit. Předseda komunistů premiérovi zopakoval výhrady komunistů k práci ministra dopravy Dana Ťoka a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (oba za ANO).

Dodal, že Babišovi zopakoval výtky KSČM vůči Ťokovi a Vojtěchovi. "Pan premiér zastává stanovisko, že svou práci vykonávají dobře. To je jeho věcí, on nominuje. My jsme řekli, že budeme svá stanoviska říkat, ale tato naše stanoviska jsou stanoviska v konzultaci," řekl. Věří, že Babiš je zárukou, že ministr zdravotnictví bude postupovat v souladu s programovým prohlášením, tedy nebude se zvyšovat spoluúčast pacientů a nebudou se privatizovat zdravotnická zařízení.

Výměna resortů? Není na stole, říká Chvojka

Dosavadní jednotu ČSSD, která na nominaci Pocheho trvá, stále víc narušuje druhý muž strany Jiří Zimola. Ten České televizi řekl, že je na čase začít jednat o možném novém jméně pro Černínský palác a zmínil Lubomíra Zaorálka.

Spekuluje se i o možné výměně zahraničí za ministerstvo obrany. Tu ale pro deník E15 odmítl šéf sociálnědemokratických poslanců Jan Chvojka. „V politice je možné všechno, ale o výměně rezortů spekulují zejména média. O tom jsem ani uvnitř strany neslyšel,“ řekl v rozhovoru. Podobně odmítl variantu, že by ministerstvo zahraničí zůstalo dočasně neobsazené a ČSSD by tak ve vládě měla jen čtyři křesla.

