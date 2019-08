Šlachtovi schází lidi. Jeho sekce pátrání nemůže vyšetřovat, většina případů byla odložena | info.cz

Někdejší ředitel ÚOOZ a nynější náměstek generálního ředitele Generálního ředitelství cel Robert Šlachta řeší dva vážné problémy: Jím řízená sekce pátrání má nedostatek odborníků v trestním řízení a nedostatek kompetencí v trestním řízení. Drtivá většina jeho případů byla loni odložena pro nepřípustnost, nedůvodnost nebo neúčelnost či skončila jako přestupek. Vyplynulo to ze čtvrteční tiskové konference ke Zprávě o činnosti sekce pátrání za rok 2018.

Původní brífink ke Zprávě o činnosti sekce pátrání při Generálním ředitelství cel, jejíž je Robert Šlachta ředitelem, se už od začátku změnil v lamentování nad personální a kompetenční nedostatečností útvaru. O chybějícím lidech informoval generální ředitel Generálního ředitelství cel Milan Poulíček. Podle jeho slov momentálně chybí Šlachtovu útvaru 70 – 80 lidí. „V tuto chvíli nabíráme lidi z vlastních zdrojů, nastupují lidé z Finanční správy kvůli prověřování v oblasti DPH, ale nabíráme lidi i z Vězeňské služby a od Policie ČR,“ uvedl generální ředitel.

Na upozornění na personální stav sekce pátrání pak navázal její ředitel a náměstek generálního ředitele Robert Šlachta úvahou, jaké lidi jeho pátrací sekce hledá: „Je to obdoba celorepublikového útvaru policie, sekce má specializované činnosti, máme sekci na analytiku,“ popsal někdejší oblíbený policista. „Lidi jsme si museli sami vytipovat, naučit je, šli jsme cestou policie, kde jsou označení pátrači,“ vysvětlil Šlachta.

Podle něho se dobří pátrači velmi obtížně vychovávají. Například by „chtěli jít do sofistikované trestné činnosti v souvislosti s DPH“, avšak jde o mimořádně složitou problematiku, kde se analytik či pátrač těžko vychovává, protože „pobyt v prostředí je složitý“.

Robert Šlachta v sobě policistu stále nezapře. Jak vyplynulo z jeho dalšího vyjádření, staví sekci pátrání na Generálním ředitelství cel podobně jako další policejní útvar. Podle jeho slov je například nezbytné monitorovat podezřelé majetky lidí hned od začátku tak, aby mohl být případ s důkazy předán policejnímu orgánu k vyšetřování.

A to je další problém. Šlechtův útvar má ze zákona oprávnění prověřovat, ale nikoli už zasahovat v další fázi trestního řízení – nesmí podle zákona vyšetřovat. Případy, které jeho sekce pátrání zahájí, musí v určité fázi předat těm, kdo toto oprávnění ze zákona mají: Policii ČR nebo Inspekci MV. „Lidé, kteří k nám přišli od policie, kde byli zařazeni jako vyšetřovatelé, jsou u nás zařazeni jako metodici. Není dobré, když jiný orgán dělá prověřování a jiný orgán dělá vyšetřování,“ řekl k tomu Robert Šlachta.

„Je to naprosto radikální, když jedna složka dělá prověřování a jiná vyšetřování,“ řekl Šlachta, podle kterého se jeho sekce snaží o maximální kvalitu včetně komunikace se státním zastupitelstvím.

Jak dále vyplynulo z jeho slov, spor mezi Finanční správou, Policií ČR respektive ministerstvem financí a vnitra o to, kdo bude vyšetřovat, dále probíhá. K tomu se rovněž vyjádřil generální ředitel GŘC Milan Poulíček:„Vedou se jednání na vysoké úrovni, teď je to na někom, kdo řekne – toto bude mít Celní správa, toto policie,“ uvedl k problému generální ředitel Poulíček. Podle jeho slov jde o to, aby spisy nespadly pod stůl.

