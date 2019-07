Sledování porna „vyprodukuje“ stejně emisí jako celé Česko | info.cz

Kdo chce skutečně svým dílem bojovat proti globálním klimatickým změnám, měl by výrazně omezit sledování online videí. K takovému závěru dospěla analýza francouzského think tanku The Shift Project . Přenos a prohlížení videí na síti podle ní vygeneruje na celém světě 300 milionů tun oxidu uhličitého ročně, tedy téměř 1 % celosvětových emisí skleníkových plynů.

Z jedné třetiny se podle studie podílejí na těchto emisích videotéky, jako je v Česku známý Netflix. Další bezmála třetinu – tedy necelých 100 milionů tun emisí CO2 – představují videa s pornografickým obsahem. Uživatelé internetového porna jsou tedy „zodpovědní“ za podobné množství skleníkových plynů, jaké vypouštějí do ovzduší všechny české továrny, elektrárny, auta a další emisní zdroje dohromady. Zprávu o produkci emisí jednotlivých států vypracovává každoročně britský energetický gigant BP a podle něj Česko loni vyprodukovalo 103,2 milionu tun emisí CO2 a srovnatelné jsou i hodnoty z uplynulých let.

Ale zpět k digitálnímu obsahu. Autoři zprávy z dílny The Shift Project využili šetření společností Cisco a Sandvine, které dostaly za úkol spočítat přibližné energetické náklady globálního internetového provozu se zaměřením právě na videodata. Poté odhadly, kolik elektřiny se spotřebuje na jejich přenos a zobrazení na různých zařízeních od telefonů přes počítače až k televizorům. Závěrem pak odborníci přepočetli tuto spotřebu na emise, a to na základně globálních průměrných emisí při výrobě elektřiny.

Výsledkem je zjištění, že přenos a přehrávání online videí tvořily loni 60 % globálních datových toků, přičemž autoři studie nezapočítávají videohovory přes Skype ani streamy živého televizního vysílání. Ty se podílejí na celkovém přenosu dat dalšími 20 %.

Celkově lidé využíváním všech dostupných digitálních technologií vyprodukují 4 % všech emisí skleníkových plynů, přičemž do roku 2025 by se mohl tento podíl podle výzkumníků zvednout na dvojnásobek. Z přenosu dat, zejména videí, se tak podle autorů analýzy zveřejněné v časopise New Scientist stává kvůli vysoké energetické spotřebě stále výraznější „znečišťovatel klimatu“. A nic na tom nemění ani fakt, že se jedná o znečišťování nepřímé. Autoři studie proto tvrdí, že regulace energetické spotřeby digitálních technologií bude stejně nutná jako třeba regulace emisní zátěže z průmyslu a dopravy.

Data jako důležitá komodita

Jako jedno z možných opatření uvádějí například zastavení snahy o stále dokonalejší rozlišení obrazu, která je v mnoha případech zbytečná. Lidské oko už rozdíl mnohdy není schopné vnímat, ale energetická náročnost s kvalitou obrazu roste. „Je potřeba, aby vývojáři digitálních technologií pečlivě zvážili celkový dopad služeb, které poskytují,“ řekl pro New Scientist profesor Chris Preist z Univerzity v Bristolu, který se zabývá právě tím, jak technologie ovlivňují životní prostředí. Vedle velkých firem mohou podle něj přispět ke snížení energetické náročnosti datového toku i jednotlivci. „A to třeba tím, že nebudou tak často měnit svá zařízení za větší a modernější nebo nebudou vyžadovat vysoce kvalitní mobilní připojení úplně všude. To jsou pravděpodobně ty nejdůležitější kroky, které můžeme v této chvíli podniknout,“ řekl New Scientist Chris Preist.

Další odborníci ale upozorňují, že o tom, kolik energie se spotřebuje na přenos a využívání „energeticky náročných“ videodat, nebudou rozhodovat ani tak státní regulace jako peníze. Data jsou dnes 'jen' další komoditou, jejíž dostupnost a tedy i využitelnost roste či klesá s cenou. A pokud cena klesá nebo jsou data (tedy videa) dostupná zdarma, odrazí se to pochopitelně na jejich spotřebě.

Omezení přístupu jako jedné z civilizačních vymožeností však paradoxně odmítají takřka všichni, včetně těch nejtvrdších bojovníků za snížení emisí. Naopak. I politické strany s výrazně ekologickým programem volají po tom, aby byla data co nejlevnější a nejpřístupnější. A to třeba právě kvůli tomu, aby si člověk mohl kdykoliv pustit na mobilu či počítači filmy, varující před následky klimatických změn.