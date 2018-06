Služba Airbnb do české ekonomiky loni přinesla přes 10 miliard. Část turistů by prý jinak vůbec nepřijela

Služba Airbnb, díky které si turisté od místních mohou pronajmout krátkodobé ubytování, loni přinesla do české ekonomiky přes 10 miliard korun (cca 400 milionů eur). „Turisté svým ubytovatelům za ubytování zaplatili 75 milionů eur, dalších 320 milionů eur pak utratili během své návštěvy,“ říká studie, kterou firma vydala. Airbnb argumentuje, že nebýt její platformy, část hostů by Českou republiku minulo velkým obloukem.

„Do české ekonomiky jsme jen loni přivedli téměř 400 milionů eur,“ uvedla pro INFO.CZ Anita Rothová, hlavní analytička firmy. Podle ní patří Česká republika k jedněm z nejpopulárnějších zemím regionu Střední a východní Evropy.

„V České republice máme přes 11 tisíc hostitelů, kteří loni ve svých domovech za úplatu ubytovali přes milion turistů. Ti do Česka zamířili především z Německa, Spojených států, Velké Británie a z Francie,“ vyplývá ze studie.

Společnost argumentuje, že nebýt služby Airbnb, přibližně třetina turistů by do země buď vůbec nepřijela, nebo by v Česku strávila kratší dobu. To by se následně projevilo i na přínosu pro českou ekonomiku.

Počet turistů v České republice, kteří shánějí ubytování přes Airbnb, loni meziročně vzrostl o 52 procent. A dvojciferný růst společnost očekává v Česku i v letošním roce, řekla Rothová pro INFO.CZ. Manažerka rovněž potvrdila, že zástupci firmy jednají s českou vládou o případné regulaci, která by se na platformu vztahovala.

Služby sdílené ekonomiky jsou totiž v poslední době trnem v oku tradičním podnikatelům, kteří je viní z úbytku zákazníků. Tak, jako se taxikáři vymezují proti společnosti Uber, je i Airbnb trnem v oku hoteliérům.

Ti argumentují, že mnozí Češi tuto službu využívají téměř profesionálně a jsou tak de facto na úrovni hotelů, nicméně neplatí pro ně přísná regulace, kterou musejí oficiální hotely dodržovat. Městům a vládám zase vadí, že hosté služby Airbnb často neplatí místní poplatky a že se díky profesionalizaci služby vylidňují centra měst.

„Když hovoříme o regulaci v České republice, respektive i v dalších zemích, tak je pro nás velmi důležité, abychom porozuměli místní komunitě, respektive abychom věděli, jakým způsobem přistoupit k regulacím. Jde o to, aby platil odlišný druh regulace pro lidi, kteří jednou za čas pronajmou svůj domov, a odlišná regulace pro ty, kdo se pronajímání věnuje profesionálněji," naznačuje pozici Airbnb Rothová.