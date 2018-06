Soud na žádost Hradu přerušil spor o Zemanově zdraví. Prezident má rakovinu, tvrdil politik

Městský soud v Brně na žádost právníků prezidenta Miloše Zemana přerušil projednávání žaloby prezidentské kanceláře na brněnského politika Svatopluka Bartíka (za Žít Brno), která se týká informací o zdravotním stavu hlavy státu. ČTK to dnes sdělila mluvčí soudu Petra Hovorková. Hrad o přerušení civilního sporu požádal kvůli tomu, že nejdřív by se mělo vyřešit trestní oznámení pro podezření z pomluvy, které na Bartíka podal.

„Důvod, proč bylo přerušeno soudní civilní řízení, je mimořádně závažný. Bylo totiž zahájeno trestní řízení ve vztahu k panu Bartíkovi, a to pro podezření z trestného činu pomluvy a trestného činu poškození cizích práv. Jde o závažnou záležitost, uvedení v omyl všech voličů,“ napsal dnes na twitteru prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Bartík loni v listopadu na facebooku napsal, že Zeman má rakovinu a zbývají mu měsíce života. Prezidentská kancelář v žalobě na ochranu osobnosti požaduje po Bartíkovi omluvu a pět milionů korun.

„Rozhodnutí soudu o přerušení řízení považuji za dobré a ve všech ohledech vhodné,“ napsal ČTK Bartík.

Řízení ve sporu soud přerušil 25. června. „V této věci bylo žalobcem navrženo přerušení řízení do pravomocného skončení trestního řízení. Soud tuto žádost přezkoumal, kdy dospěl k závěru, že z důvodů procesní ekonomie ve věci bude vhodné řízení přerušit, a to do pravomocného skončení trestního řízení vedeného u Policie České republiky,“ uvedla mluvčí.

Řízení je tím pádem podle ní odročeno na neurčito, protože nelze předem předjímat, kdy trestní řízení bude skončeno. Nejde o přerušení obligatorní, tedy povinné, ale o přerušení, které je na zvážení soudu, dodala.

Bartíkova tvrzení se objevila na internetu několik měsíců před lednovými prezidentskými volbami, ve kterých Zeman obhájil mandát. Podle Bartíka měla veřejnost právo znát informace o jeho zdravotním stavu. Hrad i Zemanův lékař tehdy tvrzení o rakovině rezolutně odmítli. Na Bartíka se pak snesla kritika kvůli jejich zveřejnění a on je z internetu stáhl. Za svým tvrzením si ale stojí.