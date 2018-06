Spor o Pocheho: Babiš mi ho nenavrhl, prohlásil Zeman. Seznam dostane v pondělí, vzkázal premiér

Prezident v rozhovoru pro Blesk.cz znovu zopakoval výhrady, které k nominantovi ČSSD na ministra zahraničí má. „Pan Poche má evidentně jiný postoj k migraci, než jak je obsažen v programovém prohlášení vlády,“ řekl Zeman.

Prezident také s odkazem na francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který se v sobotu vyslovil pro finanční sankce vůči zemím EU, které by odmítaly migranty s prokázaným nárokem na azyl, uvedl, že „by bylo dobře, kdyby ministrem zahraničí byl člověk zastávající postoj České republiky a ne prezidenta Macrona“.

Zeman také znovu poukázal na případ z roku 2010, kdy se Miroslav Poche musel vzdát stranických funkcí kvůli skrytému financování ČSSD. Straně totiž dal peníze přes několik členů, kteří několikasettisícový dar vykázali jako členské příspěvky. Svůj krok zdůvodňoval tím, že tak chtěl zajistit, aby strana nemusela platit z peněz daň.

Prezident v rozhovoru pro Blesk.cz následně prohlásil, že Pocheho mu ani premiér Andrej Babiš oficiálně jako kandidáta na ministra zahraničí nenavrhl. „Jako jediné tam byla prázdná kolonka ministerstva zahraničí a všechny ostatní kolonky tam byly vyplněny,“ prozradil Zeman. Miroslav Poche přitom tvrdil, že jeho jméno na seznamu nominantů je.

„Jsem premiérem navržený kandidát na ministra zahraničí a pan prezident dle ústavy musí jmenovat na návrh premiéra. Ostatně dnes to jasně potvrdil předseda Ústavního soudu (Pavel) Rychetský. A pan prezident potvrdil, že mou nominaci od premiéra obdržel,“ uvedl Poche v sms pro ČT.

Premiér Andrej Babiš v neděli uvedl, že oficiální seznam prezidentovi teprve předá. „Já jsem informoval pana prezidenta o kandidátech. Ve čtvrtek jsem dal panu mluvčímu Jiřímu Ovčáčkovi životopisy. S oficiálním návrhem vlády jsem čekal na schůzku prezidenta s panem Pochem a panem Hamáčkem. Oficiální návrh kandidátů do vlády, včetně pana Pocheho, předám v pondělí,“ řekl iDNES.cz Babiš.

Pokud by se na něm jméno Miroslava Pocheho neobjevilo, ČSSD by to považovala za porušení koaliční smlouvy a žádná vláda by v takovém případě ani vzniknout nemusela, řekl v Otázkách Václava Moravce šéf strany Jan Hamáček.

Prezident už dříve uvedl, že by souhlasil s tím, aby funkce ministra zahraničí zůstala zatím neobsazená a úřad by dočasně vedl šéf ČSSD a sociálnědemokratický nominant na ministra vnitra Jan Hamáček. V této souvislosti se také spekuluje, že by ČSSD mohla obejít odpor Zemana a komunistů tím, že by Poche byl náměstkem na ministerstvu zahraničí. Takový scénář by prezidentovi nevadil. Zeman v rozhovoru pro Blesk.cz uvedl, že by prezident podle něho neměl žádnému ministrovi mluvit do toho, jakými spolupracovníky se obklopí.

Prezident také potvrdil dřívější informace INFO.cz o tom, že vládu jmenuje příští týden. Mělo by k tomu dojít v úterý, nebo ve středu. Premiér Andrej Babiš nicméně novinářům řekl, že je to pro něj nová informace.

„Nevím, kdy dojde ke jmenování vlády. Žádal jsem pana prezidenta, respektive jeho okolí, zdali to bude možné ještě v červnu. Bylo mi řečeno, že až v červenci,“ uvedl Babiš.

S žádostí o důvěru by pak kabinet mohl předstoupit před Sněmovnu ve středu 11. července. V dolní komoře by se vláda měla opřít o hlasy komunistických poslanců. Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) mluvil v Otázkách Václava Moravce České televize ohledně jmenování kabinetu o týdnu od 2. července.