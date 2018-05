Staví se další úsek dálnice D11. ŘSD zahájí stavbu mezi Smiřicemi a Jaroměří

Stavbu úseku D11 z Hradce Králové do Smiřic by chtělo ŘSD zahájit také letos. Celý úsek z Hradce Králové do Jaroměře by mohl být hotový do konce roku 2021. Dnes zahajovaná stavba úseku Smiřice - Jaroměř má délku 7,15 kilometru. Celý úsek D11 z Hradce Králové do Jaroměře měří 23 kilometrů.

Na trase Hradec Králové - Smiřice je však situace zatím problematická v tom, že ŘSD dosud nemá stavební povolení na část Hradec Králové - Předměřice nad Labem. Po námitce hnutí Děti Země se tam bude stavební řízení opakovat. Na úsek Předměřice nad Labem - Smiřice silničáři stavební povolení mají.

U dalších dvou úseků D11 z Jaroměře směrem ke státní hranici s Polskem silničáři usilují o vydání územního rozhodnutí, aby mohli začít vykupovat pozemky.

Dálnice D11 z Prahy na polské hranice se začala stavět v roce 1978 a zatím je z plánovaných 154 kilometrů hotových necelých 91 kilometrů. Od loňského srpna dálnice končí na okraji Hradce Králové sjezdem do městské části Kukleny. V Královci u Trutnova se má napojit na budovanou polskou silnici S3.