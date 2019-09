Stíhání Babiše je definitivně pasé. Kdyby se do toho vrtalo, udělím mu abolici, oznámil Zeman | info.cz

„Já respektuji rozhodnutí jak pana Erazíma, tak předtím pana Šarocha, a myslím si, že když už se do toho nebude vrtat, tak bude klid a budu rád. Kdyby se do toho vrtalo, tak prezident má Ústavou dané právo – abolici. To znamená rovněž zastavení trestního stíhání. A i když bych váhal před tím rozhodnutím obou státních zástupců, protože bych to pokládal za poněkud svévolné, pak – pokud by to bylo nutné a já věřím, že to nutné nebude – bych k tomuto ústavnímu kroku sáhl,“ řekl Zeman na TV Barrandov.

Pokračování trestního stíhání by prezident považoval za politické rozhodnutí. „Tito dva státní zástupci, a zejména státní zástupce Šaroch, který ten spis studoval zhruba rok, odvedli dobrou práci, a já si jejich práce vážím,“ zdůraznil Zeman.

Jak bojovat s Babišem v čase, kdy už není stíhaný? Před opozicí je velká výzva

Trestní stíhání premiéra Babiše zastavilo Městské státní zastupitelství v Praze před několika dny. Usnesení je pravomocné a nyní ho bude přezkoumávat nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který ho může potvrdit i zrušit. Na vynesení rozhodnutí má tři měsíce.

Podle žalobce Jaroslava Šarocha směřovala činnost premiéra Andreje Babiše k získání padesátimilionové dotace na Čapí hnízdo, důkazy ale nesvědčily o spáchání trestného činu. Farma dle státních zástupců splňovala podmínky malého a středního podniku pro zisk dotace. Propojení Čapího hnízda s Agrofertem prý nehrálo roli, protože si oba podniky nekonkurovaly, ani nesjednocovaly svoji činnost na společném trhu. Premiér Babiš dlouhodobě jakoukoliv nezákonnost kolem Čapího hnízda odmítá.