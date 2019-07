Tajný plán Hradu. Pecina na vnitro, Kohout na ministerstvo zahraničí | info.cz

Prezident Miloš Zeman se nijak netají tím, že pokud by sociální demokracie odešla z vlády, šlo by pouze o její rekonstrukci, kvůli níž by nebylo nutné žádat o důvěru parlamentu. Hrad má už podle informací INFO.CZ plán, kdo by měl jednotlivé ministry nahradit.

Není překvapením, že ministr kultury Antonín Staněk by měl ve vládě zůstat bez ohledu na případný odchod sociální demokracie, podobně jako ministr zemědělství Miroslav Toman. Šéfa ČSSD Jana Hamáčka by měl v pozici ministra vnitra podle velmi důvěryhodných informací ze Zemanova okolí nahradit bývalý ministr vnitra Martin Pecina. Šéfem diplomacie by se měl stát bývalý ministr zahraničí Jan Kohout a Janu Maláčovou by měl na ministerstvu práce a sociálních věcí vystřídat další bývalý ministr František Koníček.

Tento scénář ovšem platí jen v případě, že by po dnešní schůzce premiéra Andreje Babiše, Jana Hamáčka a Miloše Zemana nepadlo žádné řešení a sociální demokraté by se rozhodli odejít z vlády. Lze nicméně očekávat, že po jednání ještě zasedne grémium ČSSD, které se poradí, co dál. V případě „nedohody“ je ale velmi pravděpodobné, že sociální demokraté z vlády odejdou.

Osud kabinetu je ovšem nejen v rukách Zemana, ale také Andreje Babiše. Dnes se poprvé ukáže, jaký je jeho skutečný vliv na prezidenta. Není přitom pochyb o tom, že se bude snažit donutit Zemana, aby odvolal Staňka a prosadil na jeho místo kandidáta sociálních demokratů Michala Šmardu. Za pozornost stojí, že Babiš v poslední době dělá přesně to, o co jej Hamáček požádá. Těsné spolupráci obou politiků napovídá i jejich vzájemná schůzka, která se podle informací INFO.CZ uskutečnila ve středu.

Babiš dal v posledních dnech opakovaně najevo, že nechce spolupracovat s SPD Tomia Okamury. V Zemanově scénáři se s nutností hlasování o důvěře vlády ovšem ani nepočítá. Otázkou zůstává, jak by se k tomuto kroku postavil šéf hnutí ANO. V jeho vládě by se totiž objevili na velmi citlivých místech lidé, kteří nejenže nebyli voleni, ale neexistuje nad nimi prakticky žádná veřejná kontrola.

Schůzka Zeman, Babiš, Hamáček se uskuteční dnes v pravé poledne.