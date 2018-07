„Ten příběh je šokující.“ Kauzou H-Systemu se bude zabývat vláda, Babiš nechá prověřit konkurz

"Ten příběh je šokující. Co se tady událo za těch 20 let, to vyvádění majetků za mizivé ceny. My určitě jako vláda se tím budeme zabývat a požádáme příslušené složky o prověření těch věcí," řekl Babiš.

V pondělí se uskuteční schůzka mezi zástupci družstva a konkurzním správcem Josefem Monsportem, které se zúčastní také Babiš jako moderátor.

Martin Junek dnes ČTK za družstvo řekl, že na schůzku přijdou s nabídkou odkupu dotčených domů za 10,5 milionu korun. Družstvo dnes vydalo prohlášení, že mu vždy šlo o ochranu investic klientů.

Bývalí klienti zkrachovalé společnosti H-System musejí podle verdiktu NS zveřejněného v úterý vyklidit do měsíce byty v osmi domech v Horoměřicích. S tím ostře nesouhlasí. Namítají, že na jiné bydlení nemají peníze. Týká se to asi 60 rodin, poškozených v kauze H-System je dohromady více než tisíc. Podle NS jsou nájemní smlouvy mezi družstvem a obyvateli bytů neplatné.

Na dnešním jednání se mají obyvatelé dotčených domů dozvědět informace o aktuální situaci. Babiš před začátkem jednání novinářům řekl, že ho zajímají názory lidí, zásadnější schůzka ho prý ale čeká v pondělí, kdy se má setkat se zástupci družstva i se správcem konkurzní podstaty Josefem Monsportem.

Na začátku jednání si vzal slovo Martin Junek, který vystupuje jako mluvčí družstva. Řekl, že podle právníků družstva byl rozsudek NS nečekaný a nestandardní. Soud podle něj poslal rozsudek do datových schránek advokátů teprve v pondělí, členové družstva se tak o celé situaci dozvěděli až z médií.

Stavební bytové družstvo Svatopluk založila část poškozených klientů H-Systemu v říjnu 1997 s cílem pokračovat ve výstavbě domů i za cenu dalších investic. Tehdejší správce konkurzní podstaty zkrachovalé firmy H-System Karel Kudláček jim to za určitých podmínek povolil. Jeho nástupce Monsport je ale později vyzval, aby nemovitosti vyklidili a umožnili prodej. Členové družstva vedou s Monsportem od roku 2000 spory, aby se vystěhovat nemuseli. V minulosti pražské soudy žalobu správce zamítly, mimo jiné pro rozpor s dobrými mravy. NS nyní dospěl k opačnému závěru.