Travel Service prověřuje motory svých boeingů kvůli nehodě v USA

Letecká společnost Travel Service začala na pokyn evropských úřadů prověřovat motory některých svých boeingů. Uvedla to mluvčí firmy Vladimíra Dufková. Travel Service má 33 letadel Boeing 737 se stejným typem motorů jako stroj aerolinek Southwest Airlines, který musel minulý týden kvůli poškození motoru nouzově přistát ve Filadelfii a zahynula při tom jedna pasažérka. České aerolinie takové letouny neprovozují.

"Všechny letecké společnosti, které mají tento typ motorů na letadlech ve flotile, musíme v dané lhůtě podle nařízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) provést kontroly," uvedla Dufková. Kontroly lopatek dmychadel motoru agentura nařídila do 20 dnů u motorů, které absolvovaly více než 30.000 letových cyklů, když jeden cyklus zahrnuje vzlétnutí a přistání. "V našem případě se to týká jenom jednoho letadla," řekla Dufková.

Do konce srpna pak musejí letecké společnosti zkontrolovat lopatky motorů s 20.000 a více cykly. Jejich počet u Travel Servisu Dufková neupřesnila. Kontroly se týkají Boeingů 737 nové generace s motory CFM56-7B, tedy stejného typu, který byl příčinou nehody v USA. Letounů s takovými motory je v současné chvíli po světě v provozu asi 14.000. Kontrolu nařídil také americký Federální úřad pro letectví (FAA).

"Společnost Travel Service v dané lhůtě plní nařízení EASA a FAA, řídíme se jím a provádíme kontrolu podle požadavků u všech motorů ve flotile včetně úkonů, které jsou nad rámec stanovených požadavků nařízení," řekla Dufková. Firma podle ní kvůli kontrolám nepředpokládá žádné omezení letů.

Ultrazvukovou kontrolu lopatek motorů, které absolvovaly více než 30.000 letových cyklů, v pátek doporučil francouzsko-americký výrobce motorů CFM International. FAA a EASA následně doporučenou inspekci označily za povinnou. Podle amerického regulátora se nařízení o motorech s 30.000 cyklů celosvětově týká asi 680 motorů, z čehož asi 352 je v USA.

Opatření jsou reakcí na nehodu, při které před týdnem zemřela jedna z cestujících společnosti Southwest Airlines na lince z New Yorku do Dallasu. Podle dosavadních závěrů amerických vyšetřovatelů se zlomila lopatka motoru a následně se odtrhla část krytu levého motoru a rozbila jedno z oken. Způsobilo to dekompresi v kabině, podtlak táhl ven z letadla třiatřicetiletou cestující. Ostatní pasažéři ji ale vtáhli zpět a snažili se ji oživit. Žena zemřela následkem poranění hlavy, krku a trupu. Lehce zraněno bylo dalších sedm cestujících.