„Tuhle hru hrát nebudu.“ Hamáček vystartoval kvůli kopancům Babiše do ČSSD

Mají z nich být partneři ve vládě, mezi lídry ČSSD a ANO Janem Hamáčkem a Andrejem Babišem ale dost zhoustla atmosféra. Babiš se v rozhovoru pro sobotní Právo do ČSSD několikrát zostra pustil. A jejímu novému vedení poradil, že se od něj mají ještě co učit. To Hamáček nevydržel bez komentáře. A vzkázal Babišovi, že ČSSD už nechce ustupovat a že na řadě je ANO. Sporným bodem je mimo jiné počet oranžových ministrů.