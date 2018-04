Tuhý vystřídá Klausovou na Slovensku, Stropnický nejspíš zamíří do Izraele

Policejní prezident Tomáš Tuhý se stane velvyslancem na Slovensku. Informaci Lidových novin INFO.CZ potvrdily dva důvěryhodné zdroje. Jeho nástupce vybere nový ministr vnitra, kterým by se měl stát Jeroným Tejc. Pokud tedy dopadnou jednání o vládě mezi hnutím ANO a ČSSD. Do Izraele by měl navíc podle informací INFO.CZ zamířit i současný ministr zahraničí Martin Stropnický.

„Minulý týden si Tuhý pozval své nejbližší spolupracovníky, kterým řekl, že končí. Čeká jen na to, až se vyřeší otázka, kdo bude příští ministr vnitra,“ řekl Lidovým novinám pod podmínkou anonymity jeden z důstojníků. Podle informací INFO.CZ je přestup Tuhého do diplomacie prakticky jistý.

Policejní prezident vystřídá s největší pravděpodobností Livii Klausovou, která v Bratislavě končí. Podle informací Lidových novin nyní Tuhý vyčkává, jak dopadne vyjednávání mezi hnutím ANO a ČSSD o obsazení postu ministra vnitra. Prezidium ale spekulace o konci Tuhého odmítá. „Již v nedávné době se veřejně vyjádřil, že nevidí důvod uvažovat o tom, že by ve své funkci skončil,“ zareagovala Iveta Skupien z prezidia s tím, že se prý od té doby nic nezměnilo.

Odchod do zahraničí chystá i Martin Stropnický. Pokud ANO i ČSSD akceptují podmínky, které jsou v současnosti "na stole", šéf diplomacie se stane podle dvou důvěryhodných zdrojů INFO.CZ nejspíš velvyslancem v Izraeli.

"Zatím se nerozhodl," řekl INFO.CZ nejmenovaný zdroj. Tamním velvyslancem je v současnosti Ivo Schwarz, který je v v Izraeli již od roku 2014. Dostává se tak do doby, kdy se velvyslanci většinou střídají. Pokud by se tak skutečně stalo, Stropnický by do Izraele přijel v době, kdy se uvažuje, že Češi napodobí Spojené státy a přesunou ambasádu z Tel Avivu do Jeruzálema. To může vyvolat značný odpor Palestinců, s nimiž ovšem Česko nemá příliš dobré vztahy.