Tvrdý boj o rozpočet: Chci do koruny doložit, proč chtějí víc, říká Schillerová | info.cz

Po sporech o ministra kultury čeká vládu po prázdninách další zatěžkávací zkouška – jednání o rozpočtu na příští rok. Někteří ministři požadují pro svůj resort více peněz, to ale naráží na odpor správkyně státní kasy Aleny Schillerové. „Myslím, že vyjednávání budou složitá, protože zvlášť 11 miliard pro MPSV je absolutně nereálné. Požádala jsem kolegy, kteří mají nadpožadavky, o analýzu. Chci přesně do koruny doložit, v čem spočívají jejich požadavky,“ říká ministryně financí Alena Schillerová v rozhovoru pro deník Blesk.

Před vámi je asi nejsložitější období pro ministra financí. Budete jednat o rozpočtu. Jak tvrdá ta vyjednávání budou?

Vždy se snažím o konstruktivní a věcné jednání. Čekala jsem na makroekonomickou předpověď, tu máme hotovou a na jejím základě se udělá nový odhad příjmů. Musíme zaktualizovat dubnový odhad, kdy se dělal předběžný návrh rozpočtu. Máme jen jedny peníze, jednu hromadu.

Jak s touto hromadou nejlépe naložit?

Celá řada věcí už je daných. Prioritou jsou a musí být investice, protože nám ekonomika – nikterak dramaticky – zpomaluje. A investice jsou tahounem ekonomiky. Další prioritou jsou pro nás důchodci. Pokračujeme ve splácení starých dluhů, podruhé zvedáme důchod v průměru o 900 korun.

Kolik z toho je valorizace?

Přesně to budeme vědět během září, až budou čísla statistického úřadu. Odhaduji to kolem 720 korun a my tu částku nadto dorovnáme do průměru 900 korun. To navýšení důchodů v roce 2020 činí navíc 37 miliard.

Kromě důchodů a investic, co budou ještě významné položky?

Jsou to platy ve školství. Učitelům je zvýšíme tak, abychom dosáhli závazku, že jejich průměrný plat bude v roce 2021 něco málo přes 45 tisíc korun. Navyšujeme peníze i do vědy nebo sportu. To je dané. Pak se budeme bavit o nadpožadavcích. Tady to bude o vyjednávání, protože pro mě je schodek 40 miliard nepřekročitelná cifra.

Máte už nějaké signály z ministerstev, kdo bude chtít nejvíc?

Signály už byly po tom schvalování předběžného návrhu. Náš koaliční partner se zdržel, byly tu zejména výhrady ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) a ministerstva vnitra. Požadavky resortů jsou asi 21 miliard, přitom ČSSD chce zhruba 18,5 miliardy. Z toho 11 chce MPSV a 6 vnitro. To jsou samozřejmě nereálné požadavky.

