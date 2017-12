Ukradené děti, díl 3: Pokud je jeden z rodičů psychopat, má dítě často smůlu , říká soudce Polák

U wikipedického hesla ke Cochemskému modelu jsem našla následující formulaci: „je sledován jediný cíl, a to je skutečné dobro dítěte a jeho právo na oba rodiče“. V té souvislosti se nabízí otázka, co to vlastně je, ono „skutečné dobro“? Z čeho při té definici vycházejí instituce, zapojené do praxe modelu – a lze zájem dítěte vymezit paušálně?

V rámci rodinného práva soukromého, v jehož rámci se řeší např. otázka, komu má být svěřováno dítě v případě, že se rozpadne vztah jeho rodičů, osobně vnímám, že dobrem nebo nejlepším zájmem dítěte je, aby se na jeho dalším životě dohodli jeho rodiče. Drtivá většina rodičů je plně kompetentní vychovávat své děti, ze zákona mají oba rodiče stejnou rodičovskou odpovědnost. Stát by do jejich rodinného života neměl automaticky autoritativně zasahovat; rodiče by měli být nejdříve vedeni k tomu, ať zkusí nalézt řešení sami.

Podle jedné zajímavé kauzy rozhodnutí vrchního soudu pro Anglii a Wales je nejkompetentnější osobou k výchově dítěte jeho rodič, ať je "rozvážný nebo ztřeštěný, vzdělaný nebo negramotný" - za předpokladu, že není ohroženo fyzické či morální zdraví dítěte. Dokázal byste říci, které jsou ty skutečně hraniční případy opravdu nezpůsobilých rodičů?

Na posouzení této otázky neexistuje obecný vzorec. Určit, kdy rodič ztratí část své rodičovské kompetence, nebo kdy už kompetentní k péči o dítě vůbec není, je nesmírně obtížné a je zapotřebí to posuzovat vždy případ od případu. Dobře se to dá ilustrovat na příkladu domácího násilí mezi rodiči, kterému je přítomné dítě. Na první pohled to vypadá, že se problematicky chová jen agresor, ale ve vztahu k dítěti je problematické i chování oběti. Oba totiž umožní, že dítě bylo násilnému chování přítomné, a že se to může negativně promítnout na jeho budoucím vývoji. Osobně znám případy z Anglie, kdy dítě bylo odebráno jak agresorovi, tak oběti, s cílem vytrhnout ho z defektního prostředí. Podle mě to tedy stojí takto: rodiče-excentrici ano, ale musí to být míra excentričnosti, která je většinou společnosti akceptovaná.

Zohledňujete tedy spíš to, co je společensky akceptovatelné, než dejme tomu to, co je ještě dítě schopné přijmout bez větší úhony?

Obojí se samozřejmě prolíná. Nelze na to pohlížet obecně, vždy je tu nějaký konkrétní případ.

Nelze tu spornost, nejednoznačnost, dobře ilustrovat třeba na tzv. vlčích dětech?

Zrovna jsem na ně myslel. To je typický případ, který je na hraně. Jsou to většinou rodiče, kteří mají své děti nepochybně rádi, zároveň je ale sociálně izolují. Otázka tedy zní, jestli by měla společnost tolerovat, že si vlastně vyrábí děti, které jsou absolutně nezačlenitelné do společnosti. A co bude s takovými dětmi například po smrti jejich rodičů. Tady se právě dostáváme od obecného principu „akceptujme excentričnost“, k posouzení míry excentričnosti v konkrétním případě. Dnes je zřejmě excentrické, pokud rodina nemá televizi a děti nesmí používat mobilní telefon, ale že by kvůli tomu měl do jejich rodinného života ingerovat stát? A co pokud učí děti doma a neposílají je do školy? A pokud je nevodí k lékaři? Individuálnímu posouzení se jednoduše nelze vyhnout.

Během roku 2016 jste dokázali dokonce v 90 procentech případů buď schválit v rozmezí 3-6 týdnů od zahájení řízení dohodu rodičů, nebo dosáhnout toho, že rodiče řízení sami zastavili a dohodli se mimosoudně. Měli jste během letošního roku podobně povzbudivé výsledky?

Ano, letos je to úplně stejné, a zajímavá je i jedna z příčin. Už jsem zmiňoval, že jedna z věcí, na kterou se naše interdisciplinární spolupráce zaměřuje, je odstranění nevědomosti rodičů o tom, jak si uspořádat poměry k dítěti, pokud se rozpadne jejich vztah. Jedná se o velmi jednoduchou edukaci o určování výše výživného, o rodičovské odpovědnosti, o tom, že forma péče – otce či matky – neznamená, že druhý rodič přichází o rodičovskou odpovědnost, a že se o všech důležitých otázkách musí stejně domluvit. Když takto jednoduše rodiče edukuje OSPOD na společné schůzce ještě před prvním soudním jednání, je kromě už ohlášených případů dohody schopen zprostředkovat dohodu ve 40 procentech dalších případů. Dělal jsem si nedávno statistiku: asi 13 procent případů tvoří dopředu avizovaná dohoda, přes 40 procent rodičů pak dojde k dohodě na první společné schůzce. Ta je mimochodem dost zásadní, neboť zamezuje budování bojovně-obranných šiků. Není nic horšího, než když přijde jeden z rodičů na OSPOD a ten jeho slovy na hlavičkový papír úřadu sepíše návrh. Když to pak soud doručí druhému rodiči, co si asi tak pomyslí? Okamžitě si zařadí OSPOD do útočného šiku druhého rodiče a jde do odporu. My jsme odbourali třeba právě to, aby k OSPODu chodil jenom jeden z rodičů.

Jaké další metody používáte u párů v opravdu bouřlivém konfliktu za účelem toho, aby byli schopni odložit další spory a soustředit se pouze na dítě?

I tady platí, že je to velmi individuální. Základem je nicméně naše snaha vysvětlit rodičům, že musí oddělit partnerský konflikt od rodičovství. Cochemské praxi je v této souvislosti někdy vyčítáno, že na rodiče hodně tlačí. Nemyslím si, že je to nepřiměřený tlak, ale spíše intenzivní hledání řešení. Vezměte si, že pokud se nedohodnou, vidí je soudce během šesti týdnů dvakrát a za tu dobu mají za sebou setkání na OSPODu, neformální setkání se soudcem (tzv. jiný soudní rok), až tři setkání v rámci doporučené pomoci a první jednání. Za 6 týdnů se tedy tihle lidé někam dostaví 6x a během té doby je jim dokola vysvětlováno, že je nutné obě věci oddělit. Dále jim je objasněno, jak negativní dopady na dítě bude mít, když je budou rodiče do sporů zatahovat. A pokud jde o konkrétní metody: tak například psychoterapie v takových chvílích nemá efekt: silný rodičovský konflikt se s její pomocí rychle vyřešit nedá. Platí edukace.

Děláte v takové chvíli něco jiného, než co by mohl dělat třeba soudem nařízený mediátor?

Mediační techniky využíváme. Rozdíl je jeden jediný, ale pro nás nesmírně důležitý. Zapsaný mediátor je vázán mlčenlivostí. Já se tedy od něj nikdy nedozvím, jak který z rodičů přistupoval k jednání, jestli respektoval druhého v jeho rodičovské roli, nebojkotoval jednání a neúčastnil se třeba jen formálně. V rámci projektu si myslíme, že když má dítě dva kompetentní rodiče, není dobré svěřovat rozhodování do rukou soudního znalce. Nevidíme pro posudek důvod, protože neporovnáváme rodiče ani jejich odlišnosti. Každé dítě má právo zažít si svého odlišného tátu a mámu. Pokud už nás rodiče „donutí“ k autoritativnímu rozhodnutí a k tomu, abychom dítě svěřili do péče pouze jednoho z nich, zohledňujeme to, co jsem zmínil: jak přistupovali k doporučené pomoci, jak se při ní chovali – jak se chovali před soudem, před OSPODem, a jak podporují druhého rodiče v rodičovské roli a umožňují druhému rodiči se podílet na životě dítěte. Byli před soudem schopni nějaké dočasné dohody? Dodržovali ji i potom? Po vyhodnocení těchto faktorů jsme schopni rozhodnout, a myslím si, že je to daleko lepší, než odevzdat osud dítěte do rukou soudního znalce.

Třiačtyřicetiletý soudce vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2001 působí na Okresním soudu v Novém Jičíně, jehož je od roku 2009 místopředsedou. Je prvním soudcem v ČR, který začal aplikovat interdisciplinární spolupráci inspirovanou tzv. Cochemskou praxí v rámci opatrovnického řízení ve věci úpravy poměrů nezletilých po rozvodu. V rámci vzdělávacích programů Justiční akademie přednáší zejména o roli soudu v interdisciplinární spolupráci při řešení rodičovského sporu. Je ženatý, má dvě děti. Kdo je Vladimír Polák:

Je vaší druhou volbou po rodičovském konsenzu střídavá péče? Nebo podle vás nepřichází v úvahu v momentě, kdy rodiče k dohodě samostatně nedospějí?

Existují názory – spíš v soudní praxi než v odborné literatuře – že střídavá péče je podmíněna dohodou rodičů. Já si to nemyslím. Samozřejmě, že v jistých intenzivních konfliktech není střídavá péče možná. Zase se vracíme k míře intenzity toho konfliktu. A priori ale podle mě rodičovský konflikt střídavou péči nevylučuje. Mohu mít třeba intenzivní partnerský konflikt, v němž se ti lidé nedokážou opravdu ani vidět. Přesto se ale dohodnou na zvláštním způsobu střídavé péče, v němž všechno komunikují prostřednictvím třetí osoby z příbuzenstva. I to může v praxi fungovat.

Stává se vám i to, že rodiče, kteří nad sebou mají příslušnou autoritu, vezmou přímo v ten moment „rozum do hrsti“, ale v horizontu, kam už instituce nedohlédne, se celý systém zhroutí?

Bavíme-li se o tom, že máme nějakou úspěšnost dohod, je třeba říci, že sama dohoda naším primárním cílem není. Ta je pouhým vyjádřením toho, že se rodiče byli schopni dohodnout. Naší ambicí není dohoda ad hoc, nýbrž naučit rodiče nechodit k soudu. I proto jsme přišli s rodičovským plánem, jehož součástí je též preventivní část týkající se budoucnosti. Zdůrazňujeme rodičům, že jak dítě roste, mění se mu potřeby. Těžko udržíte 17letého puberťáka ve „střídavce“, když ji nebude chtít. Rodičovské plány je tedy nutné aktualizovat, bavit se spolu, dohadovat se v nějakém horizontu.

Vaše spolupráce s rodiči tedy pokračuje i nadále? Nebo kdo zajišťuje onu „udržitelnost“?

Po skončení rozhodnutí doporučím dokonce i dohodnutým párům, aby si sestavili rodičovský plán, a požádám je, aby ho zaslali di spisu. Říkám jim dopředu, že kdyby došlo k nějakému problému, mám tady jejich dohodu a budu se ptát, proč není dodržována. Je velmi zajímavé, že i rodiče, kteří společně dopředu navrhnou ke schválení precizně napsanou dohodu, mají při vypracovávání rodičovského plánu někdy velmi odlišná stanoviska. Dohodli se sice na formě péče, příp. výživném, ale v detailnějších věcech se vynoří konflikty.

Plán tedy funguje jednak jako forma prevence, jednak jako jistý kontrolní mechanismus…

Přesně tak. Ve chvíli, kdy máme pocit, že rodiče uzavřeli dohodu pouze ad hoc, doporučujeme jim, aby ještě nad její rámec vyhledali odbornou pomoc. Doporučení se objeví i v rozsudku. Pokud bych rodiče ještě někdy soudil, ptal bych se, zda mé doporučení vyslyšeli.

Jaký máte postoj k posvátnosti mateřství, demonstrované v běžné řeči úslovím, že dítě patří k matce?

Já si to rozhodně nemyslím. Má-li dítě dva milující rodiče, měli by se podílet na jeho životě stejnou měrou. Rodičovská role otce i matky je nenahraditelná. Máte dva kompetentní rodiče: kterému z nich chcete svěřit dítě do péče? Hodíte si korunou? Budete porovnávat, jestli je lepší udělat teplou večeři a nechat dítě koukat do počítače, anebo udělat studenou večeři a vzít ho sportovat? Je dobré, aby si dítě zažilo oboje.

Týká se to i kojeneckého věku a biologických výhod, které matka dítěti skýtá?

V praxi jsem zrovna takový případ nikdy nesoudil, čili budu mluvit čistě teoreticky. Myslím si, že u dítěte, které matka kojí, by bylo projevem otcovské kompetence říci, že „střídavku“ zatím nechce. Tím směrem bych asi vedl rodiče, samozřejmě s nutností respektovat nezastupitelnou roli otce i v tomto věku dítěte. Když matka v rozumné době dokojí a dítě povyroste, chápu to jako změnu poměrů, při které nebudu argumentovat stálostí výchovného prostředí a řeknu: „ne, tohle je nová životní situace, pojďme se o tom bavit znovu“.

Zůstanu ještě chvilku u genderu. Platí podle vás dosud, že jsou české soudy přefeminizované? Hraje to u rozhodování soudů o svěření dítěte nějakou roli?

Že jsou přefeminizované, je jednoduše fakt. Zda to hraje nějakou roli při rozhodování o porozvodové péči, nedokážu posoudit. Obecně je nutné, aby rovný přístup k rodičům začal už u OSPOD. Co je jeho úkolem? Má zjišťovat, jestli umí otec přebalit dítě, uvařit mu večeři a co má v ledničce? Anebo mají ty dotazy vypadat úplně jinak: Jaký máte problém? Jak si představujete řešení toho problému? Jak do toho chcete zapojit druhého rodiče? Myslím si, že se často pokládají a priori špatné otázky. Pro neutralitu OSPODu by možná úplně stačilo, kdyby existovala nějaká standardizovaná baterie otázek pro oba rodiče. Otázky by využívaly spíše mediační techniky orientované na budoucnost a perspektivu dítěte, nikoli na srovnávání rodičů.

Slýchávám i o případech, kdy otec přijde na OSPOD a uslyší následující „radu“: „hlavně plaťte“.

Řeknu to ze své pozice otce dvou dětí: nedokážu si představit, že by se moje funkce smrskla na to, že budu platit a uvidím je jednou za 14 dní.

Souhlasil byste tedy s tvrzením, že muži-otcové jsou v tomto ohledu a v tuto chvíli v české společnosti diskriminováni?

V obecné rovině si to nemyslím, ale netvrdím, že se tak v konkrétních případech nemohlo stát. Jsem si jistý, že nejsou diskriminováni u mě, což je maximum, které mohu v současné chvíli udělat.

Dobře, ale sám fakt, že jste se rozhodl uvést Cochemský model do praxe i v ČR, musel mít nějaký motiv.

Těch motivů bylo více, motiv zrovnoprávnění otce a matky ty další nijak nepřevyšoval. Já původně nejsem opatrovnický soudce. Stal jsem se však místopředsedou i pro opatrovnický úsek a zjistil jsem, že pokud mají lépe fungovat opatrovnická oddělení soudu, potřebujeme úplně jiné vstupy – od OSPODu, poskytovatelů sociálních služeb i dalších účastníků. U toho jsme tedy začali.

Jak lze konkrétně řešit situace, kdy jeden z rodičů účelově brání druhému ve styku s dítětem? Stává se, že dítě odstěhuje: daleko od původního bydliště, někdy dokonce do ciziny. Druhý rodič tak má často jedinou legální možnost: vynutit si styk s dítětem s asistencí policie. Leckdy pak zvolí raději rezignaci, než aby své vystavil dítě takovému traumatu. Měl byste doporučení pro takového rodiče?

Doporučení je jednoduché: k takovému odstěhování jednoduše nesmí dojít. Bydliště dítěte je důležitá otázka, na které se musí domluvit oba rodiče. Pokud se nedohodnou, musí přijít zásah státu, který svévolnému odstěhování zamezí. V okamžiku, kdy běží soudní spor a někdo mi řekne „já se chci stěhovat, střídavka nepřichází v úvahu“, řeknu mu, že bez souhlasu druhého rodiče to udělat nesmí. A pokud to udělá, bude to něco vypovídat o jeho rodičovských kompetencích. Opět tu jde hlavně o rychlost. Proto máme nařízené soudní jednání za 3 týdny: protože když někdo dítě odstěhuje a je tam s ním rok nebo déle, je to špatně. V tu chvíli může být dítě natolik poškozeno ve vztahu k druhému rodiči, že chápu legitimitu jeho otázky, zda dítěti udělá to, že ho k sobě bude brát násilím. Naprosto chápu, že když je od něj dítě na tak dlouhou dobu odtrženo a navedeno proti němu, neví, jestli má vůbec cenu do dalších sporů jít. Proto ty zásahy musí být rychlé. Na druhou stranu si nedělejme iluze o tom, že dokážeme zajistit šťastný život všem dětem. V okamžiku, kdy je jeden z rodičů psychopat nebo sociopat, má to dítě bohužel smůlu. Protože nikde na světě neexistuje účinná ochrana dětí proti takovým rodičům.

Co když rodiče instrumentalizují dítě jiným způsobem? Navádějí ho proti druhému, sami svévolně operují „jeho nejlepším zájmem“ a podobně? Jak lze účinně zasáhnout v takových případech?

Stát ani společnost nemá mnoho účinných možností, jak tomu zabránit. Opět platí, že nejvhodnější cestu představuje edukace o následcích takového jednání. Když rodiče edukujete, a on to přesto dál dělá a absolutně s vámi nespolupracujete, platí jen hrubá síla typu změny péče nebo vynucování styku. Teď je ovšem otázka, jestli ji využívat nebo ne, a jak to dopadá na to dítě. Neboli jsme zase u toho, že některé děti mají bohužel smůlu.

Nepřipadá v úvahu nějaké odborné vyšetření? Nedá se manipulativní jednání prokázat?

Ale ano, jenže jsme znovu u té rychlosti. Děje se to, že po znaleckém posudku je dítě odebráno a umístěno do tzv. neutrálního prostředí. Otázka je, jaké dopady to na dítě má. Když se podíváte na dvě známé mediální kauzy, kdy byly děti svěřeny do neutrálního prostředí, v obou případech byl nakonec lynčován soudce s tím, co si to dovolil udělat. Speciálně v těchto případech se tedy musí postupovat rychle. Je to opět otázka prevence. My například vedeme rodiče k tomu, aby si dali do rodičovského plánu závazek, že než budou děti zletilé, neodstěhují se bez dohody do větší vzdálenosti než např. 10 kilometrů. Hypoteticky by některým problémům mohl zabránit jasně stanoven zákonný postup. Kdyby prostě každý věděl, že když udělám tohle, dítě mi odeberou. To je ale otázka pro zákonodárce. Myslím si, že by to bylo řešení. Dopředu by se řeklo, že když se někdo odstěhuje s dítětem bez souhlasu druhého rodiče, je to něco jako únos; v mezinárodních věcech to tak funguje.

Nebo by jeden takový případ posloužil jako precedent?

Existují velké krajové zvláštnosti v tom, jak soudy rozhodují. Je to podle mě i důsledkem toho, že v rodinně-právních věcech není přípustné dovolání. V ostatních věcech se dovolat můžete a Nejvyšší soud tak skrze svá rozhodnutí daleko lépe sjednocuje rozhodování obecných soudu. Myslím si, že i přesto, že opatrovnické případy jsou vysoce individuální, nebyla by vyšší míra sjednocení postupu vůbec na škodu.

Cochemská praxe, zvaná též Cochemský model, je cestou, jak řešit opatrovnické spory v případě rozvodu nebo rozchodu rodičů s důrazem na zachování maximálního možného prospěchu jejich dětí. V 90. letech 20. století ji v německém kraji Cochem-Zell začal prosazovat opatrovnický soudce Jürgen Rudolph. Praxe se pak postupně rozšířila do celé Evropy. Cochemský model klade důraz zejména na co nejrychlejší vyřešení sporu mezi rodiči, zachování rodičovské odpovědnosti za dítě u obou rodičů, upřednostňování rodičovské dohody před názorem soudu a zpojení odborníků, již rodiče ke spolupráci vedou. Pro tuto praxi je typická vysoká úspěšnost, která dosahuje téměř 100 %. Cochemský model:

V jednom ze starších rozhovorů jste uvedl, že ten z rodičů, který není svolný k dohodě, nemá rád své dítě. Není to příliš příkré?

To nebylo moje tvrzení, ale novinářská zkratka. Nejspíš potřebovali titulek, který bude prodávat.

Když si člověk představí, v jakém psychickém rozpoložení se nachází člověk, jehož třeba zradil dlouholetý partner, nebo ho dokonce okradl, což se také stává…

A to je na celé té věci právě to nejbizarnější. Říkáme rodičům, že musí oddělit svůj partnerský vztah od rodičovství, že při otázkách, které se týkají dětí, by jimi neměly cloumat emoce. Velmi často pak apelujeme na to, aby byl rozumný právě ten rodič, který rozpad vztahu nezavinil. Vysvětlete tomu, kdo právě zjistil, že jeho partner měl po dlouhá léta paralelní vztah, že pro dobro dětí s ním přesto musí začít hned komunikovat. V mé zatímní praxi však zrovna tito opouštění partneři dělají pro své děti maximum, a tedy ani neházejí druhému rodiči klacky pod nohy. Co mi připadá zajímavé, je, že na schopnost oddělit partnerský konflikt od rodičovství nijak nemá vliv vzdělání ani intelekt.

Co na to vliv má?

Tak jak je většina rodičů kompetentních, tak většina po edukaci pochopí, že dobrý život jejich dětí nezajistí sebelepší soudní rozhodnutí. Potom je tady několik málo procent rodičů, kterým je úplně jedno, že jejich chování zanechává na dětech hrozné následky. Jsou to rodiče s poruchami osobnosti, sociopati. Jejich příběhy pak často plní novinové stránky.

Věříte výhledově v nějakou razantní změnu systému?

Nemyslím si, že náš systém potřebuje razantní změnu.

Přestože jde o systém, který stále umožňuje, aby existovali rodiče, kteří se třeba roky ke svému dítěti nedostanou, ačkoli se opakovaně soudí?

Myslím si, že to lze do jisté míry eliminovat ve stávajícím systému. A to rychlostí účinných zákroků, prevencí a edukací. Vztahy se rozpadají jako na běžícím pásu, ale nevím, že by kdokoli děti např. na střední škole připravoval na realitu partnerského života. Tedy na to, že je 50% pravděpodobnost, že se jim vztah, ve kterém bude nezletilé dítě, rozpadne. Myslím si, že je to i jeden z důvodů, proč má u nás střídavá péče stále jakýsi negativní nádech. Odpůrci říkají, že jako kytka nemůže žít ve dvou květináčích, nemůže žít ani dítě na dvou místech. Což odůvodňují stabilitou prostředí. To je ovšem omyl: důležitá není stabilní postel, ale stabilita vztahu.