ÚSTR jde po historikovi Blažkovi za slova o Babišovi a čistkách. Metody StB, nechápou kritici

„Není mi jasné, proč bych se měl omlouvat a zároveň nevím, jak by měla ta omluva vypadat a kde by měla zaznít, nebo jaká sankce nastane v případě, že se neomluvím. Takže nevím, jestli se mám třeba postavit a zakřičet Omlouvám se, Ústave, nebo komu bych to měl adresovat. Z právního hlediska jejich požadavek není na místě. Nečekal jsem, že když při své práci zkoumám, jakým způsobem byli dehonestováni odpůrci režimu, tak že se s něčím podobným budu sám setkávat,“ uvádí pro INFO.CZ Petr Blažek.

Jeho zaměstnavateli vadí, co řekl na demonstraci proti Andreji Babišovi Milion chvilek pro demokracii. Blažek 5. června na Václavském náměstí uvedl, že Babiš dal ÚSTRu 20 milionů navíc do rozpočtu a následkem toho došlo k reorganizaci, při které byl propuštěn také historik Radek Schovánek. Ten svědčil u soudu proti Babišovi a předkládal důkazy o jeho komunistické minulosti. Blažek uvedl, že jako předseda odborů Babiše upozorňoval, že peníze navíc budou sloužit k vyhazování nepohodlných lidí. Premiér mu tehdy údajně slíbil, že pokud by něco takového mělo nastat, peníze neschválí. Nakonec ale pro navýšení rozpočtu hlasoval a Radek Schovánek skutečně dostal výpověď.

„(U soudu) byli dva svědci, jeden byl Jerguš Sivoš, slovenský historik, a druhý byl český badatel Radek Schovánek. Dva měsíce poté, co svědčil proti Andreji Babišovi a dokládal, že (Babiš) byl aktivním spolupracovníkem Státní bezpečnosti, se odehrála schůzka na ministerstvu financí, které tehdy řídil Andrej Babiš. Andrej Babiš tehdy dal dvacet milionů vedení Ústavu pro studium totalitních režimů do rozpočtu, aby udělali velkou čistku, v jejímž rámci byl vyhozen Radek Schovánek z práce.“ Petr Blažek, demonstrace Milion chvilek pro demokracii, 5. června 2018

ÚSTR následně 12. června na svých webových stránkách publikoval prohlášení, ve kterém se proti Blažkovým výrokům ohrazuje a nazývá jej „fanatickým aktivistou“. Blažek také dostal písemnou výtku, ve které ho ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra žádal, aby se za svůj projev, který učinil ve svém volném čase, nejpozději do konce července veřejně omluvil.

„Výtky se netýkají faktu, že Petr Blažek vystoupil na demonstraci Milion chvilek pro demokracii a kritizoval Andreje Babiše. Naopak Zdeněk Hazdra ubezpečil Petra Blažka písemně i při osobním jednání, že ÚSTR svým zaměstnancům, tedy ani Petru Blažkovi, neupírá právo na jejich názor či přesvědčení, ani na to, aby tyto názory, myšlenky a tvrzení prezentovali veřejnosti. Výtky se týkají nepravdivých tvrzení, které Petr Blažek při této příležitosti pronesl,“ vysvětluje pro INFO.CZ Darja Čablová, pověřená za ÚSTR za styk s novináři, a dodává: „Není prostě pravda, že by ÚSTRu Andrej Babiš dal 20 milionů na provedení čistky a vyhození Radka Schovánka.“

Ústav po Blažkovi vyžaduje veřejnou omluvu z důvodu, že jeho prohlášení mohlo údajně poškodit dobrou pověst ÚSTR a poškodit veřejnou správu státu jako celek. „Lživá tvrzení na adresu jeho vedení či jiných zaměstnanců poškozují obraz státní instituce a jejích pracovníků. Toho se obávají například i zaměstnanci sdružení v Základní odborové organizaci OS státních orgánů a organizací při Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek, kteří v dopise řediteli Hazdrovi už v červnu vyjádřili své znepokojení nad zásadním poškozením dobrého jména Ústavu nedoloženými obviněními, která Petr Blažek na demonstraci vznesl proti vedení ÚSTR,“ dodává Čablová.

Při ÚSTR působí tři základní odborové organizace. V čele jedné je Blažek, v čele druhé Miroslav Vodrážka, který jej nyní při jednání s vedením zastupuje. Právě třetí organizace se měla proti Blažkovu vystoupení ohradit.

„Paní, která tuto základní organizaci vede, je zároveň vedoucí jednoho oddělení ÚSTR a zřejmě má potřebu místo zastupování zaměstnanců hájit vedení. Přijde mi to absurdní. Na co konkrétně si odborová organizace stěžovala, to nevím, protože údajný dopis jsem neviděl a ani vedení ÚSTR mi ho neukázalo. Vedení mi také tvrdilo, že dostávalo dopisy od veřejnosti, ve kterých si lidé stěžují na poškození dobrého jména, ale také mi nikdy žádné neukázalo. Já jsem naopak dostal řadu zpráv, poslední dnes, které reagovaly na moje vystoupení na demonstraci, a všechny byly pozitivní,“ oponuje Blažek.

Chování vedení Ústavu příliš nechápe ani předseda Rady ÚSTR Eduard Stehlík. „Jak jsem byl informován, názory, které doktor Blažek přednesl na akci Milion chvilek pro demokracii, byly jeho osobní. Má pro ně dle svých slov dostatek informací a podkladů. Vzhledem k tomu, že vystupoval sám za sebe, tak je jeho výsostným právem v této zemi, kde ctíme svobodu projevu, s takovýmto stanoviskem vystoupit. Zatím žijeme ve státě, kde můžeme říkat, co si myslíme,“ uvedl v červnu pro INFO.CZ Stehlík.

Za Blažka se postavilo také víc než 20 současných i bývalých kolegů. V otevřené protestní výzvě přirovnávají chování vedení Ústavu k totalitním praktikám. „Pochybná pracovně-právní konstrukce ředitele Zdeňka Hazdry připomíná normalizační dobu, zejména takzvané profylakční metody Státní bezpečnosti, které by Ústav dle zákona č. 181/2007 Sb. měl zkoumat a nikoli je aplikovat na své zaměstnance (…) Považujeme vytýkací dopis za formu nátlaku, která budí podezření, zda tu nejde o snahu zavděčit se nové vládě,“ stojí v prohlášení, které podepsal například Ladislav Kudrna, František Stárek Čuňas, nebo první ředitel ÚSTR a nynější poslanec ODS Pavel Žáček.

„Co je stávajícímu vedení ÚSTR do toho, co Blažek jako občan České republiky říká na Václavském náměstí, byť o našem premiérovi? Jde o vyvrcholení dlouhodobé špatně zamaskované snahy o jeho vyhození z práce, jakási normalizace naruby. Kdo by se měl veřejně omluvit a odstoupit, je naopak vedení ÚSTR podezřelé a vyšetřované policií z korupce a zneužívání veřejných finančních prostředků,“ uvedl pro INFO.CZ Žáček.

Kritizovaná rekonstrukce

Vedení Ústavu v současnosti čelí podezřením ohledně neúměrné nákladnosti opravy sídla ve Siwiecově ulici v Praze. Důvodem je protahující se rekonstrukce, která měla být hotova letos, ale nyní se s ní počítá podle informací redakce pravděpodobně až do roku 2021. Opravy by se měly navíc oproti původnímu plánu výrazně prodražit. Neprůhlednost rozpočtů vadí i Blažkovi, který jako předseda odborové organizace zastupuje zaměstnance.

„Několikrát jsem upozorňoval na to, že s námi vedení neprojednává návrhy rozpočtů, přestože jim to podepsaná kolektivní smlouva přikazuje. V situaci, kdy se veřejně mluví o problémech s rekonstrukcí a milionovými navýšeními rozpočtu, bychom měli znát podrobnosti,“ dodává historik, který spor o svém vystoupení na demonstraci považuje za zbytečný. „Měli bychom se spíše věnovat vědeckému bádání,“ uzavírá.