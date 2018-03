Uzavřel jsem s Babišem memorandum, tvrdí zemědelec Rada. Agrofert na něj podal další trestní oznámení

Rada podle Hanzelky na části pozemků rozmetal čistírenské kaly smíchané se statkovými hnojivy. Agrofert na něj zavolal policii, věc nyní prověřuje znojemská kriminální policie. „Pan Rada nemá k daným pozemkům jakékoli užívací právo. Podnájemní vztah, na základě kterého v minulosti pozemky užíval, byl řádně ukončen k 30. září 2017,“ uvedl Hanzelka s tím, že právoplatným a jediným nájemcem je Agro Jevišovice.

Rada v Deníku Referendum řekl, že jde o evidentní a bezprecedentní pokus Babiše znemožnit mu hospodařit. Podle Hanzelky se Rada jenom snaží mediálně zviditelnit, existuje podle něj důvodná obava, že na polích neoprávněně zaseje, podobně jako před třemi lety. Kaly, které zemědělec na pole přivezl, firma podle Hanzelky zapravila do půdy, jak jí ukládá právo. „Na uvedených pozemcích nejsou zasety žádné plodiny. Nemůže být žádná řeč o likvidaci úrody,“ dodal Hanzelka.

Agrofert uvádí, že podnájemnictví Rady bylo ukončeno na konci loňského září. Rada je ale přesvědčen o tom, že má nárok pole obdělávat, protože uzavřel s Babišem memorandum. „Rozdíl je, že já jim tam nevjel s traktorem a nezačal jim to přeorávat. Podal jsem žalobu na vyklizení pozemku. Až na základě verdiktu soudu budu moct na svých polích, která dnes neoprávněně využívá Agrofert, hospodařit. A to stejné by mělo platit naopak,“ uvedl Rada. Podle deníku byl údajně při obdělávání pole napaden Radův syn Vojtěch.

Spory mezi subjekty začaly v roce 2011. Rada z malého Agrodružstva Jevišovice vybudoval jeden z největších zemědělských podniků v Česku, akciovou společnost Agro Jevišovice. Dostal se však do insolvence a firmu v roce 2011 prodal Babišovi.