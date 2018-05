V ČSSD platí na referendum embargo. Organizace nemají do jeho konce zveřejňovat výsledky

Výsledky referenda o podpoře vládní spolupráce s hnutím ANO nemají jednotlivé organizace ČSSD do 15. června zveřejňovat, aby neovlivňovaly hlasování dalších sociálních demokratů. Pokud se v referendu nevysloví alespoň čtvrtina ze 17.500 členů, rozhodne o vstupu ČSSD do menšinového kabinetu, který se bude muset spolehnout na podporu komunistů, ústřední výkonný výbor strany, řekl ČTK mluvčí Lidového domu Petr Vurbs.

Hlasování se bude konat ode dneška do 14. června na schůzích téměř 1100 místních organizací strany a bude tajné. Mezi prvními hodí do uren dnes večer své hlasovací lístky členové ČSSD v pražských Dejvicích a v Petřvaldu na Karvinsku, kam přijede podpořit vstup do menšinového kabinetu předseda ČSSD Jan Hamáček.

Strana je ohledně názoru na účast ve vládě Andreje Babiše (ANO) rozdělena, část členů předsednictva proto nebude členy přesvědčovat, senátorský klub v čele s předsedou Senátu Milanem Štěchem dokonce zveřejnil dopis, ve kterém od spolupráce s hnutím ANO odrazuje.

Vedení strany se svých členů v referendu ptá, zda souhlasí se vstupem do vlády za podmínek uvedených v návrhu koaliční smlouvy a návrhu programového prohlášení.

Kvůli kontrole se hlasovací lístky budou sčítat dvakrát. Nejprve přímo v místní organizaci, poté znovu v Lidovém domě v Praze.

Sociální demokraté mají s vnitrostranickými referendy dlouholeté zkušenosti, v zimě schválili úpravu stanov, aby mohli hlasovat elektronicky. V době rozhodnutí o vypsání referenda ale nebyly aktualizované stanovy ještě oficiálně zaregistrovány, hlasovat se tak bude tradičně na předem vytištěných lístcích. Hamáček už dříve vyjádřil přesvědčení, že účast v referendu bude podstatně vyšší než požadovaných 25 procent. Aby se mohly bez problémů vyjádřit všechny organizace, je lhůta pro hlasování téměř čtyři týdny.