V Nymburce by se mohla zřítit lávka. Doprava na Labi je kvůli tomu paralyzovaná

Státní plavební správa dnes zastavila s okamžitou platností provoz lodí na Labi pod lávkou v Nymburce, která je v havarijním stavu a mohla by se kdykoli zřítit. Lodě se musejí otáčet, Povodí Labe se je snaží o zákazu plavby v Nymburce informovat na plavebních komorách. ČTK to řekla ředitelka Státní plavební správy Klára Němcová. Labe v Nymburce je dopravně významná lodní cesta, náhradní cesta neexistuje. Město se rozhodlo, že lávku zbourá. Starosta má ale obavy, že to nepůjde dříve než v srpnu.