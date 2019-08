Václav Havel utajil mrtvici, jeho poslední tři roky zmapuje nový dokument | info.cz

Prezident Václav Havel zvládl utajit, že ho při cestě do USA v závěru jeho funkčního období postihla v New Yorku mrtvice. Havlův zdravotní stav se rychle zlepšil, a tak se jen o pár dní později zúčastnil premiéry jeho divadelní hry Odcházení ve Filadelfii. Vyplývá to z chystaného dokumentárního filmu Tady Havel, slyšíte mě?, který zmapuje poslední tři roky prezidentova života, a ze slov jeho režiséra Petra Jančárka. Pracovní projekce budou k vidění už v listopadu u příležitosti oslav 30. výročí Sametové revoluce, do běžné distribuce film vstoupí v příštím roce.