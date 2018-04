Válka s Ruskem by měla hrozivé důsledky, musíme dělat ústupky, říká generál Petr Pavel

Podle Petra Pavla ještě nenastala studená válka, o které politici často hovoří.

„Jistá forma strategického soupeření, až konfrontace, ne ve smyslu vojenském, jen ideovém, ta probíhá. Já bych ten stav ale studenou válkou nenazval, protože má jinou formu,“ řekl v rozhovoru pro časopis Reflex držitel nejvyššího francouzského vyznamení neboli Řádu čestné legie.

„To, že tento stav nenazývám studenou válkou, ale novou formou soupeření, nevylučuje, že s Ruskem musíme mít nějaké vztahy. Nikdo si s Ruskem nepřeje otevřenou ozbrojenou konfrontaci,“ dodává generál.

Rusko označil za velmi asertivní v prosazování své zahraniční politiky a jejích cílů.

„Pokud bychom teoreticky uvažovali o konfliktu se zemí, jako je Rusko, pak důsledky by byly mnohonásobně těžší a dostat se z takového konfliktu mnohem složitější. Takže, cokoliv můžeme udělat, abychom konfliktu předešli, včetně toho, že to může v některých fázích vypadat jako ústupek silnějšímu, pak to udělejme,“ myslí si Pavel.

Rusko je jaderná velmoc

„Rusko je velká země s velkým vojenským potenciálem a mimořádnou schopností, pokud jde o jaderné zbraně. Nemůžeme vytvořit bariéru mezi námi a Ruskem. Jediná cesta, jak se vyhnout konfliktu a eskalaci napětí, je s Ruskem mluvit,“ řekl dále v rozhovoru Pavel.

