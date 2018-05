Válka v Sýrii většinu Čechů nezajímá, ukázal průzkum

Zájem Čechů o válku v Sýrii, která vypukla v roce 2011, se zvýšil, přesto se většina veřejnosti o konflikt dál nezajímá. Vývoj bojů v Sýrii sleduje 35 procent lidí, což je o devět procentních bodů více než loni v září. Vyplynulo to z dubnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Podle zjištění CVVM většina občanů zároveň stále podporuje zapojení ČR do řešení situace v Sýrii prostřednictvím charitativních sbírek, vyslání lékařů, udržování diplomatického zastoupení v Sýrii nebo účasti českých zástupců na politických jednáních. Finanční pomoci, vyslání vojenských jednotek do Sýrie a přijímání úspěšných žadatelů o azyl ze Sýrie česká veřejnost ale nakloněna není.

Charitativní sbírky pro Sýrii podporuje 64 procent dotázaných, vyslání lékařů do Sýrie 60 procent a udržování diplomatického zastoupení v Sýrii a kontaktů se syrskou vládou 58 procent lidí. Více než polovina souhlasí s tím, aby se Češi podíleli na politických jednáních o řešení syrského konfliktu. Naopak polovina lidí nesouhlasí s finanční pomocí státu a zhruba dvě třetiny ani s vysláním vojenských jednotek do Sýrie a přijímáním syrských žadatelů o azyl. Proti loňskému září přesto u všech možností pomoci přibylo lidí souhlasících se zapojením do řešení situace v Sýrii.

CVVM se rovněž dotazovalo na to, zda lidé vnímají situaci v Sýrii jako hrozbu pro českou, evropskou a světovou bezpečnost. Podle největšího počtu lidí, 74 procent, ohrožuje mír ve světě, naopak nejméně lidí, 50 procent, tvrdí, že má dopad na bezpečnost ČR. O ohrožení evropské bezpečnosti je přesvědčeno 68 procent dotázaných.