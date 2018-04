Vdova po slavném režisérovi překvapila. Formana tajně pohřbili dva dny po smrti

Na sociální síti to oznámila vdova Martina Formanová. "Milí přátelé, v neděli 15.4. proběhlo poslední rozloučení s Milošem, dle jeho přání v úzkém kruhu nejbližších na našem místním hřbitově ve Warrenu. Všem moc děkuji za obrovské množství krásných vzkazů s projevenou účasti," na sociální síti.

Oznámení o režisérově urychleném pohřbu je stejně překvapivé jako jeho samotná smrt. O Formanovi se vědělo, že jej už delší dobu trápí oči a nohy, ja jaře však musel úrý byt hospitalizován v nemocnici, kde po krátké, vážné nemoci zemřel v pátek 13. dubna. Jeho rodina prý byla s ním, včetně všech jeho 4 synů - Petra, Matěje, Andyho a Jima. Hovoří se o selhání plic.

Podle informací Blesku si nepřál být ani po smrti převezen do Čech, odkud v roce 1968 odešel do USA, a naposledy se sem vrátil v roce 2011. Nejraději by prý byl pohřbený přímo na svém ranči v Connecticutu. V Česku byl Forman ceněný zejména pro snímky Hoří, má panenko či Lásky jedné plavovlásky, celý svět jej pak znal díky oscarovým filmům Přelet nad kukaččím hnízdem a Amadeus.

