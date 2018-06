Většina Čechů souhlasí s potraty i eutanazií, trest smrti by uzákonilo 55 procent lidí, ukázal průzkum

Většina Čechů souhlasí s právem žen na umělé přerušení těhotenství, uzákoněním eutanazie i zavedením trestu smrti. Nejvýraznější podporu má právo na interrupci, a to 71 procent. Usmrcení člověka na vlastní žádost by uzákonilo 67 procent lidí a trest smrti 55 procent. Vyplývá to z výsledků květnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).