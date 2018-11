Vondráček pro INFO.CZ: Je to destabilizace země, nikdo nemá plán B. Já bych vládu nesestavoval

Opozice si během úterý ujasnila, že chce vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Na to podle předsedy sněmovny Radka Vondráčka (ANO) zřejmě opravdu dojde. Potřebných sto jedna poslanců pro shození vlády se podle něj ale sehnat nepodaří. Pokud by k tomu opravdu došlo, mohl by podle některých názorů další pokus na sestavení vlády připadnout právě Vondráčkovi. On sám si to ale nemyslí. „Když se mě zeptáte jako právníka, tak já si myslím, že by se jelo jelo jako kdyby znovu od začátku,“ říká předseda sněmovny v rozhovoru pro INFO.CZ. Sociální demokraté se podle něj postaví na Babišovu stranu. „Tyto snahy o nedůvěru znamenají destabilizaci. To je nějaký plán A a nikdo nemá plán B. A tato země potřebuje i trochu klid,“ míní Vondráček.

Jak jako předseda sněmovny vnímáte to, co se dnes děje v dolní komoře? Opozice v reakci na nové informace ohledně syna premiéra Andreje Babiše a kauzy Čapí hnízdo vyzvala k vyslovení nedůvěře vládě.

Je to jednak pro mě složité komentovat, protože se to týká rodinných příslušníků pana premiéra Babiše. Dokážu se vcítit do pozice, kdy má mluvit o zdravotním stavu svého syna a dalších okolnostech.

Musím říct, že to, že chce opozice na základě jedné reportáže – aniž by měla nějakou argumentaci a reakci – vyvolat tuto situaci, považuju za velkou politizaci celé kauzy. Je zjevnou politizací, jestli chtějí toto projednávat na výborech a suplovat vyšetřování.

Jestli jsem měl nějaké přání, tak to, ať mají policisté a státní zástupci klid na práci. Byla tu šance, že do konce roku budou provedeny všechny úkony, bude to uzavřeno a státní zástupce rozhodne, co dál. Za této situace přichází opětovná medializace. Média na to mají právo, ale do toho přichází extrémní politizace.

Vnímám velmi negativně, že to může mít určitý vliv na to šetření. Jsem přesvědčený, že paní novinářka (Sabina Slonková, Seznam Zprávy – pozn.red.) toho ví o celé kauze více než já. Ví mnohem více třeba o zdravotním stavu syna pana Babiše. A i za této situace udělali, co udělali. Mně se to prostě lidsky nelíbí.

Co se týče jednotlivých argumentů, které zazněly, tak počkejme. Pan premiér je pryč a já na to nedokážu reagovat, protože o tom nic nevím. Ty některé hypotézy jsou až hyperbolické, je to šílené. To, co nyní udělaly ostatní strany, že to využívají až zneužívají k politickému boji, se mi jako předsedovi poslanecké sněmovny nelíbí.

K hlasování o nedůvěře zřejmě dojde. Mohlo by dojít i k vyjádření nedůvěry vládě? Pak byste podle některých výkladů dostal vy možnost sestavovat vládu, protože třetí pokus připadá předsedovi sněmovny.

Já si dovolím nesouhlasit. Myslím si, že by to kolečko běželo od začátku. Já mám třetí pokus.

Bavíme se čistě ústavněprávně, aby někdo neříkal, že Vondráček už tady spekuluje. Tak daleko rozhodně nejsme.

Ano, těch názorů, co by se případně dělo, je více.

Na vyvolání schůze o nedůvěře je třeba padesát podpisů. To zřejmě je sněmovna schopna dodat. Já pak musím neprodleně svolat schůzi. Nevidím zatím, že by zde bylo aktivních sto jedna poslanců (pro vyslovení nedůvěry je potřeba většina, tedy sto jedna hlasů – pozn.red.), kteří by hlasovali pro nedůvěru. Není pro to ani situace, nejsou pro to informace.

Když se mě zeptáte jako právníka, tak já si myslím, že já mám prostě třetí pokus, a jelo by se jako kdyby znovu od začátku.

Co říkáte na to, že se na stranu opozice postavila i SPD, která dříve hlasovala ve většině případů v souladu s koaličními stranami?

To je naprosto legitimní postoj strany, která není součástí vládní koalice. Spíše by bylo těžko vysvětlitelné, kdyby vystupovali jinak. Ale mohli by se distancovat. To je na nich.

Od sociální demokracie čekáte podporu? Ve středu má dojít ke koaličnímu jednání.

Já věřím, že se podaří všechno vysvětlit, že to bude racionální diskuse a že nepodpoří tady tu destrukci. Já nechci komentovat závažnost, nebo nezávažnost kauzy. Já jsem přesvědčen o tom, že se podaří všechno vysvětlit. Tyto snahy o nedůvěru znamenají destabilizaci. To je nějaký plán A a nikdo nemá plán B. A tato země potřebuje i trochu klid.