Z lobbingu se stalo sprosté slovo, říká Ivo Rittig. Podnikání vyměnil za boj v kleci | info.cz

Slyšet o něm moc není. Sám říká, že rozhovory dává jen výjimečně. Údajně kvůli špatným zkušenostem s novináři. „V médiích jsou lidi různí, dobří a špatní. Nejsem ten, který by se rád někde prezentoval,“ říká Rittig s tím, že jeho hlavním komunikačním kanálem jsou momentálně sociální sítě. Aktivní je především na Twitteru a Instagramu.

„Tlak veřejnosti mi dával za zlé, že jsem jaksi zamknutý ve svém hradu a zámku, tak jsem chtěl ukázat, že jsem také normální člověk. Twitter mám na to, abych mohl diskutovat o ekonomických a státních věcech. Beru to tak, že se chci k něčemu vyjádřit, ať už odborně, nebo neodborně. Instagram vnímám jako rodinnou síť. Moje paní a moje děti musely čelit otázkám, které se neshodovaly s realitou, takže jsem to pojal trochu zábavně, aby bylo vidět, že nemám problém se vyfotit támhle na schodech nebo jinde, kde jsem,“ říká. Sociální sítě pro něj představují druh obrany, útoku i prostředek, skrze nějž může pozorovat, co se kolem něj děje.

Navenek Rittig působí klidným dojmem. Vypráví o tom, jak se angažuje v charitě, trápí ho běžné starosti člověka bydlícího na Praze 2 a stará se o rodinu. Ostatně na tom, aby nevypadal jako od reality odstřižený miliardář uzavřený za vysokými zdmi honosného sídla, si Rittig zakládá. Během rozhovoru to opakovaně zdůrazňuje. Stejně jako vztah k manželce a dětem.

Soud je tabu

Téma, u nějž se zarazí, je probíhající soud. O něm se nechce bavit vůbec. Státní zástupce Adam Borgula mu minulé pondělí, den před rozhovorem s INFO.CZ, navrhnul pětiletý trest a desetimilionovou pokutu v kauze údajného tunelování pražského dopravního podniku (DPP). Stejný trest by měl podle Borguly dostat také bývalý ředitel DPP Martin Dvořák.

Jde o kauzu týkající se smluv uzavřených DPP v roce 2008. Podle žalobce měly na základě těchto smluv z podniku odtékat peníze, které údajně končily právě u Rittiga s Dvořákem. Rittigovi měla plynout provize 17 haléřů z každé vytištěné jízdenky, což on sám opakovaně odmítl.

Obžalobu považuje za plnou lží a nesmyslů, jak uvedl u soudu. Veřejně už se k případu nevyjadřuje. Žádostí o rozhovor mu prý chodí mnoho, ale dokud soud neskončí, mluvit nechce.

„Z poradenství se stalo sprosté slovo“

V rozhovoru použije slovo soud jen v souvislosti se svým byznysem. „Musím mít vše vyřešené. Proto jsou moje aktivity v Česku utlumené, jen tu žiji s rodinou,“ tvrdí a dodává, že se necítí omezovaný co do podnikatelských možností. „Myslím si, že ekonomické podmínky mi neznemožňují podnikání. Nedivím se různým lidem, že po negacích na titulních stranách médií utlumili své aktivity, ale to není můj případ. Můžu podnikat dál, jen se nyní musím soustředit na to, aby bylo vše v pořádku a abych byl zdravý,“ vysvětluje Rittig.

V minulosti sám sebe označoval za lobbistu a poradce. I tahle část jeho života je ale momentálně u ledu. V Česku se podle Rittiga z poradenství stalo sprosté slovo stejně jako z lobbingu. „Tomu se vždycky směju, protože když jsem někomu radil, ten člověk na tom vydělal dvacetkrát víc. Dodnes jsou v Českých lesích zaměstnanci zaměstnaní podle mého etického kodexu,“ připomíná. Nyní ale tvrdí, že radí už jen pro radost. „Až usoudím, že ta rada je za velké prachy, tak začnu podnikat, vypíšu fakturu a nechám si za ni pořádně zaplatit.“

Cíl: proslavit české MMA

Rittigova podnikatelská činnost se tak soustředí do zahraničí. Část roku tráví v Monaku, aby nepřišel o tamní trvalý pobyt. Jeho aktivity směřují především do sportu. Často se pohybuje kolem akcí smíšeného bojového umění, známého pod zkratkou MMA. Rittig měl k bojovým sportům vždycky vřelý vztah, v minulosti organizoval některé události a vodil do Česka zahraniční hvězdy.

Tvrdí, že na přelomu tisíciletí měl možnost levně koupit dnes největší organizaci ve světě MMA, americkou UFC. Tehdy Spojené státy teprve začaly ultimátní bojové sporty povolovat, proto její cena byla nízká. Rittig toho ale nevyužil. „Určitá lítost je, ale udělal jsem dobrá rozhodnutí i špatná rozhodnutí. Je mi to líto, ale netrápím se tím. Musím se vždy koukat dopředu,“ tvrdí.

Dopředu v jeho případě znamená především směrem k organizaci Oktagon, na jejíchž událostech se Rittig objevuje. Odmítá však, že by do Oktagonu vstoupil majetkově. Jejího promotéra Ondřeje Novotného ale delší dobu zná a radí mu. „Ptá se mě na rady, nějaké věci bere, jiné ne, ale mě to čistě v Česku zajímá kvůli tomu, co by se dalo vymyslet v zahraničí,“ říká Rittig a myslí tím hlavně pozvednutí Oktagonu a českého MMA na světovou úroveň.

Vémolovi radil s přestupem

„V Česku se velmi polarizuje příběh, kdy se musí oddělit zrno od plev a musí vyhrát skutečně ten dobrý a zásadový. Když se domluví prachy, má se platit. Když se dluží, tak se dluží. To je takové moje přísloví. Myslím, že se tu vykrystalizuje velká a čistá skupina, které můžeme pracovně říkat Oktagon. Ta má na to šlapat na paty světové špičce a být minimálně na úrovni Evropy jejich konkurentem,“ popisuje Rittig své úmysly konkrétněji.

Oktagon se zkraje tohoto roku dostal do sporu s druhou velkou českou organizací XFN, když Novotného tým získal největší hvězdu XFN a českého MMA Karlose Vémolu. Důvodem měly být peníze, které XFN Vémolovi dlužila. Organizace takové obvinění odmítla, nicméně o velké jméno přišla a musela také zrušit plánovaný zápas mezi Vémolou a dalším bojovníkem Patrikem Kinclem. Mimochodem, kvůli penězům zrušil minulé pondělí zápas s Kinclem také další člen XFN Machmud Muradov a sám Kincl v únoru připouštěl, že ani on sám nemá všechny finanční záležitosti má s XFN vypořádané.

Rittig se s Vémolou zná. Považuje jej za jednoho z nejchytřejších bojovníků MMA. A podílel se i na jeho přestupu k Oktagonu. „Ptal se mě na to. Když se dělají takováto důležitá rozhodnutí, není to jen zábava, ale pro ty lidi je to normální zaměstnání, které jim pomáhá živit rodinu, platit hypotéky a další běžné věci. Konzultovali jsme to a já mu říkal, že kdo dluží, ten dluží. Může mu dát šanci jednou, dvakrát, ale potřetí již ne. Byl jsem jeden z těch, kteří ho v tom rozhodnutí podporovali.“

Co je však pro Rittiga na rozdíl od sportu tabu, je jeho případné výraznější angažmá v politice, k níž měl vždy velice blízko. Tvrdí, že politické záležitosti řeší na již zmíněném Twitteru. „Když o něčem něco vím a lže se o tom, tak se k tomu vyjádřím. Když mě někdo naštve, tak se k tomu také vyjádřím. Ale angažování v politice pro mě končí a začíná tím, že lidi mají zájem poslechnout si mojí radu. A lidi zájem mají,“ uzavírá bez dalších podrobností Rittig.