Z Prahy do Ostravy pod dvě hodiny. Vláda chce do výstavby tratí pro rychlovlaky nalít stovky miliard | info.cz

Vláda Andreje Babiše chce, aby Česko do roku 2025 zahájilo výstavbu železniční trati pro rychlovlaky Praha-Brno-Ostrava. Vyplývá to z takzvaného Národního investičního plánu, který dnes premiér představil. Výstavba by měla státní pokladnu přijít na 338 miliard korun a umožňovala by vlakům dosáhnout rychlosti až 320 kilometrů za hodinu. Z Prahy do Ostravy by tak bylo teoreticky možné dorazit za méně než dvě hodiny, z Prahy do Brna pak za výrazně méně než hodinu.