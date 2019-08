Z TOPky neutíkám, mám oprávnění znovu kandidovat do vedení, říká končící předseda Pospíšil | info.cz

Jaká bude vaše budoucnost v TOP 09 po podzimním volebním sněmu?

Rozhodl jsem se nekandidovat na funkci předsedy TOP 09. Na druhou stranu říkám, že jsem připravený kandidovat do vedení strany na jinou funkci v TOP 09, protože jsem přesvědčený, že ty dva roky, které jsem byl ve vedení TOP 09, byly z hlediska výsledku voleb úspěšné. Byl jsem předsedou, kdy byly komunální a evropské volby, a v obou případech jsem vedl TOP 09 do těchto voleb a v obou případech jsme získali dvouciferný výsledek. V obou volbách jsme skončili jako piráti, kteří jsou dnes favorizovaní. Zvláště ty evropské volby považuji za úspěch. To znamená, tady se velmi liším od hodnocení ze strany Miroslava Kalouska. Stejně tak považuji za úspěch to, že se nám podařilo obnovit spolupráci s hnutím STAN. Minulé vedení tu spolupráci po roztržkách přerušilo.

Na druhou vzhledem k tomu, že jsem předseda zastupitelského klubu na pražském magistrátu a jsem europoslancem, tak nebudu kandidovat v českých parlamentních volbách. Oba tyto úspěchy pro mne ovšem zároveň znamenaly zisk mandátů, které mi občané dali. Nechci zradit jejich důvěru, a proto nemohou vést stranu do sněmovních voleb. A právě proto, že nás čekají v příštích letech takto důležité volby, jsem přesvědčený, že měl vést stranu někdo, kdo se plně věnuje národní politice, kdo je v Poslanecké sněmovně a kdo chce do ní opětovně kandidovat.

To je tedy něco v tom duchu, co říká kandidát na předsedu strany Tomáš Czernin nebo například čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg, že by měl vést stranu někdo, kdo se pohybuje většinu času v České republice a nemá tolik funkcí?

Mluvím o tom, že by příští předseda měl být člověk, který je mnohem víc spjatý s českým parlamentem, s českou Poslaneckou sněmovnou. Zdůrazňuji, že neutíkám z TOPky, hodlám dál pro TOP 09 pracovat, myslím, že i výsledky evropských i komunálních voleb mi dávají oprávnění znovu kandidovat do vedení strany, ale zdůrazňuji, že žádná funkce pro mě není důležitá.

Pro TOP 09 budu i dál pracovat v jakékoliv pozici. Do budoucna chci, aby TOP 09 byla ve volbách úspěšná, a proto své ambice podřizuji a jsem připraven ustoupit někomu, kdo se chce zapojit do příštích parlamentních voleb a kandidovat. I já jako předseda strany jsem vedl naši kandidátku jak do komunálních, tak i evropských voleb. Je trochu iluze, jestli člověk je, nebo není v Česku.

