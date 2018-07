Záhady kolem tragédie v Šiklandu. Svědci brání matku: Nechybovala, chlapce pod kola poslala průvodkyně

„Ona (matka, pozn. redakce) si asi myslela, že to je konečná zastávka, a chlapce zřejmě vysadila, nebo možná klučík sám vyskočil z vagónku ven, to jsem přesně neviděla,“ řekla jedna ze svědkyň serveru Blesk.cz. Podle dalších spekulací, které se množí na sociálních sítích, ale za nehodu nese odpovědnost spíše průvodčí vláčku, která lidem vystupování povolila, a to i přesto, že vláček zastavil jen kvůli přednosti v jízdě a ještě nebyl v koncové zastávce.

„Já jsem na tom vláčku seděla, když se to stalo, a vím, jak to bylo. Vláček dával přednost a slečna, co ten vláček komentovala, řekla, že si můžou vysednout z vláčku. V tu dobu se maminka s chlapečkem zvedli a začali vystupovat z vláčku. Vláček se rozjel a přejel chlapce s tím, že otec s druhým dítětem seděl dál ve vláčku. Všichni jsme řvali na řidiče ‚zastav‘,“ tvrdí na Facebooku jedna z dalších svědkyň.

Podobně událost popisuje i svědkyně, která se svěřila redakci Právo. „Průvodkyně vedle řidiče řekla, že můžeme vystupovat, chlapeček vystupoval až po jejích slovech. Byla to tragická, příšerná, fatální nehoda, ale jakkoli naznačovat, že maminka pochybila, že nepočkala na pokyn, není pravdivé.“ A dodala, že podle ní matka v souvislosti s nehodou rozhodně nic nezanedbávala. „K nehodě došlo v důsledku nedorozumění mezi průvodkyní a řidičem, když na základě jejího svolení chlapeček při vystupování utrpěl smrtelná zranění.“

Na místo ihned vyjeli záchranáři a policisté. „V současné době zjišťujeme veškeré okolnosti, za kterých k tragické události došlo. U řidiče (vláčku) jsme rychlou zkouškou požití alkoholu vyloučili,“ řekla policejní mluvčí Kroutilová. Ředitelka záchranářů Filová ČTK řekla, že na místě byla letecká záchranná služba, dítě ale přes všechnu jejich snahu zraněním na místě podlehlo.

K nehodě se vyjádřilo i vedení samotného parku. „Tato nešťastná událost nás hluboce mrzí, rodičům chceme vyjádřit upřímnou soustrast. Nic podobného se za 20 let fungování našeho zábavního parku nestalo. Po dohodě s interprety jsme se rozhodli zbytek programu věnovat památce zesnulého, a to ve ztišeném režimu a bez závěrečného ohňostroje,“ uvedl na webu majitel zábavního parku Šikland Libor Šikl.