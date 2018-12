Žantovský: Evropa i kvůli nám ztratila vizi. Nepředstírejme, že svět za hranicemi neexistuje

Česko nemá problémy, které by se nedaly vyřešit, je v tomto ohledu výjimečně šťastnou, bezpečnou a blahobytnou zemí. Lidé by ale neměli předstírat, že svět za hranicemi neexistuje. V rozhovoru s ČTK to řekl někdejší diplomat, politik, překladatel a spisovatel Michael Žantovský, který 3. ledna oslaví 70. narozeniny. „Nemůžeme se izolovat od světa ani od Evropy, která je naším domovem. A nemůžeme nevidět, že Evropa v posledních letech možná také naší vinou ztratila vizi, energii a představu o vlastní identitě,“ uvedl.