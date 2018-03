Zeman bude od dubna opět křižovat české kraje. Řekl, jak naloží s hejtmany, kteří mu to nechtějí platit

Prezident Miloš Zeman bude i ve druhém prezidentském období vyjíždět do krajů. S cestami začne na konci dubna, nejprve navštíví ty kraje, kde získal v prezidentské volbě nejvíce hlasů. Zeman to řekl v rozhovoru s Mladou frontou Dnes (MfD). V prvním volebním období navštívil každý z krajů, s výjimkou Prahy, čtyřikrát až pětkrát. Ke konci období se vedl spor o hrazení nákladů cest i o to, zda by měl krajské cesty vykazovat jako volební kampaň. Prezident to vždy odmítal.