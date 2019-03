Zeman by ocenil mé zvolení, jsem jediným garantem spolupráce v rámci V4, říká Šefčovič | info.cz

Hlavním tématem vašeho setkání s prezidentem Zemanem byla spolupráce Česka a Slovenska v rámci Visegradské čtyřky. Shodli jste se na tom, jak by měla probíhat?

Jak já, tak pan prezident Zeman jsme si vědomi toho, že nadcházející roky přinesou nejen v rámci V4 mnoho výzev, které nebudou jednoduché. Budou se řešit otázky v souvislosti s brexitem, ale i zásadní otázky z oblasti obchodní politiky. Proto je potřeba, aby spolupráce všech států v rámci Visegrádské skupiny fungovala a pochopitelně, že Slovensko a Česko jsou si z těchto zemí nejblíže a tak by měla být i jejich spolupráce co nejtěsnější a co nejvíce bezproblémová. Potěšilo mě, že pan prezident mě označil za jediného garanta toho, aby tato bezproblémová spolupráce skutečně fungovala.

Jak tato svá slova odůvodnil?

Sledoval všechny kandidáty, kteří ve slovenských prezidentských volbách kandidovali a zaměřoval se na jejich výroky směrem k budoucnosti spolupráce v rámci V4. A říkal, že jen u mě cítí záruku toho, že fungování V4 nebude ohroženo a navíc z něj budou odstraněny i nějaké současné nedostatky. Nejen díky tomu, ale i díky faktu, že nejsem v politice žádný nováčkem, by uvítal mé zvolení. Této jeho podpory si velmi vážím.

Nemyslíte si, že setkání s českým prezidentem těsně před volbami by vám mohlo uškodit?

Vůbec ne. My na Slovensku přirozeně vnímáme politiku v Česku a naopak. To, že jsem se jako prezidentský kandidát mohl s českým prezidentem setkat považuji za potvrzení toho, jak moc jsou si naše země blízké. Navíc máme společně v lecčem blízko i s Milošem Zemanem, oba jsme levicoví politici se silnou sociální agendou.

Před cestou do Lán jste říkal, že si od Miloše Zemana rád necháte poradit. Jaké rady vám tedy dal?

Miloš Zeman je úspěšný politik, má za sebou dvě vítězství ve volbách, proto jsem uvítal jeho rady. Konkrétně mi řekl, že důležité je bojovat do poslední chvíle a hlavně komunikovat své myšlenky, názory a program, kde to jde. Na setkání s občany, v médiích, v předvolebních debatách. Je podle něj důležité, abych uměl voličům odprezentovat, co dokáži své zemi nabídnout a že se za ni budu vždy bít. Tím vším se určitě chci v posledních dnech předvolební kampaně řídit.

Předpokládám, že v případě zvolení byste dodržel tradici a vaše první zahraniční státní návštěva by směřovala do Česka.

Samozřejmě. Miloš Zeman jasně řekl, že by mě opět rád přivítal, ať už v Praze nebo v Lánech. I to vnímám jako velmi povzbuzující slova.

Je podle vás blízký vztah českého a slovenského prezidenta pro vzájemnou spolupráci zásadní?

Nejen u prezidentů, zásadní je blízký vztah Čechů a Slováků jako takových. Jinde v Evropě vidíme, že se sousedy to není vždy jednoduché. Ona blízkost našich zemí je unikát, ostatně velkou část historie jsme prožili společně a po rozdělení si v mnoha ohledech chybíme. V rozdělené Jugoslávii to zdaleka takto idylické není. Musíme si toho vážit a dobré vztahy rozvíjet.