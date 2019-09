Zeman kritizoval postup státního zastupitelství v kauze Čapí hnízdo a únik informací | info.cz

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman kritizoval na dnešní tiskové konferenci postup Městského státního zastupitelství v Praze v kauze Čapí hnízdo. Podle něj se státním zástupcům nepodařilo vysvětlit své kroky a došlo k nepřípustnému úniku informací. „Pro mě je to věc celkem nová. (Vedoucí) státní zástupce bude muset zjistit, jakým způsobem došlo ke komunikaci navenek,“ uvedl Zeman.

Zemanovi se nelíbí, že státní zástupci mluví do médií o „mezitimních“ krocích a nikoliv až o finálním rozhodnutí, které se od nich dříve než veřejnost dozví obvinění. Sám nemá přístup do spisu a není schopen říct, jak celá kauza dopadne.

Deník N informoval, že dozorový státní zástupce Jaroslav Šaroch navrhnul svým nadřízeným stíhání premiéra Andreje Babiše a několika dalších obviněných zastavit. To vyvolalo značnou kritiku mezi politiky i některými novináři, přestože celý případ může dopadnout ještě úplně jinak. „Není zřejmé v jaké fázi se nacházíme. Státní zastupitelství nebylo schopné vysvětlit svůj postup,“ dodal Zeman.

Šéf Městského státního zastupitelství v Praze Martin Erazím bude nyní celý spis zkoumat a může buď stíhání zastavit, podat obžalobu bez ohledu na Šarochův názor a nebo případ vrátit k došetření kriminalistům. Pokud by se rozhodl trestní stíhání zastavit, Pavel Zeman by pak zkoumal zákonnost takového rozhodnutí.

„Děje se to běžně, 1000 věcí ročně a z té tisícovky rušíme kolem 30 nebo 40 rozhodnutí. Není to postup, který by nebyl znám. Pokud dojde k zastavení trestního stíhání, bude přezkoumáno a pak přicházejí v úvahu dvě možnosti. Potvrdíme zákonnost, nebo řekneme, že takové rozhodnutí je nezákonné,“ uvedl.

Přineseme další podrobnosti.